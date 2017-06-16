Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Kılıçdaroğlu’ndan ‘karşılaşma’yı merak eden Bahçeli’ye: Katılırsa kendisi görür


 

Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul’dan karşı yürüyüş başlarsa karşılaşma nasıl olacaktır?” diye merak eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi: “Yürüyüşümüze katılırsa başlangıcı da, sonucu da kendisi görür.”

Fotoğraf: Reuters

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse çarptırılıp tutuklanmasının ardından CHP ‘Adalet Yürüyüşü’ kararı almıştı. Yürüyüş dün Ankara Güvenpark’tan başlamıştı. Kılıçdaroğlu, partililer ve yurttaşların yürüyüşü İstanbul’da son bulacak.

Yürüyüşe tepki gösteren ve CHP’nin ‘önyargıyla kıyamet kopardığını’ söyleyen Bahçeli, “Merak ediyorum ki, İstanbul’dan karşı bir yürüyüş başlarsa karşılaşma ve buluşma noktası neresi ve nasıl olacaktır?” diye sormuştu.

‘Erdoğan’dan talimat alan ben değilim’

RSFM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi: “Sayın Bahçeli gelip bizim yürüyüşümüze katılırsa başlangıcı da, sonucu da kendisi görür. Erdoğan’dan talimat alan ben değilim, Erdoğan’dan talimat alanlar bunu düşünmeli. Erdoğan’dan alınan talimata göre hareket edenler kimin kullanıp kullanılmadığının kararını vermeli.” 

Akşener: Ana muhalefet lideri ‘adalet’ diye yürüyorsa, herkes düşünmeli

Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’nin ‘gözdağı’na kısa yanıt: Onun da adalate ihtiyacı olacak

CHP İzmir’den de İstanbul’a yürüyecek

BBP lideri CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştirdi: Sokaklar çare değil

CHP’den ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştiren Bahçeli’ye: Talihsiz, çirkin ve tahrik edici

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ görseli Meclis’te tartışma yarattı: Kime mesaj veriyorsunuz?

‘Adalet Yürüyüşü’nde ilk mola: Yorgun değil kararlıyız

‘Herkes için adalet’ diyen CHP’li Aksünger: Tutuklu HDP’liler için de yürüyoruz

AKP ‘Adalet Yürüyüşü’ne baktı, ‘akıl tutulması’ gördü

Bahçeli ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP’ye çattı: Önyargıyla kıyameti kopardılar

Reuters objektifinden ‘Adalet Yürüyüşü’

İlahiyatçı Eliaçık: İstanbul’a değil, Edirne’ye Demirtaş’ın yanına kadar yürünsün

‘Adalet Yürüyüşü’yle eşzamanlı: Maçka Parkı’nda ‘Adalet Nöbeti’ başlatıldı

HDP’den CHP’ye ‘imalı’ destek: Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız

Kılıçdaroğlu İstanbul yolunda: Yürüyüşümüz adalet gelene kadar sürecek

Berberoğlu’nun tutuklanmasına neden olan MİT TIR’ları davasında neler olmuştu…

HDP’den CHP’ye ‘imalı’ destek: Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız

Kılıçdaroğlu ‘adalet yürüyüşü’nü anlattı: Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğiz

‘Gandhi sahaya indi’: Milletvekili tutuklanan CHP’den eylem kararı

HDP Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınadı: Darbe sürecine boğun eğmeyeceğiz

Kılıçdaroğlu: Yarın Güvenpark’ta yürüyüşümüzü başlatacağız

AKP’li Turan’dan Meclis’i terk eden CHP’ye: Dokunulmazlık oylamasında ‘Evet’ dediniz

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nu aramış: Moralini bozma, arkandayız

CHP grubu Meclis’i terk etti: Berberoğlu kararı faşizmin tescili

Mahkeme, Berberoğlu’nu kaçar diye tutuklamış

CHP, Berberoğlu kararına çok sert: Lanet olsun, gün gelecek, Erdoğan yargılanacak

Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası üzerine CHP grubu olağanüstü toplandı

MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis verilen CHP’li vekil Enis Berberoğlu tutuklandı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...