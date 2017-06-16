Kılıçdaroğlu’ndan ‘karşılaşma’yı merak eden Bahçeli’ye: Katılırsa kendisi görür

Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul’dan karşı yürüyüş başlarsa karşılaşma nasıl olacaktır?” diye merak eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi: “Yürüyüşümüze katılırsa başlangıcı da, sonucu da kendisi görür.”

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse çarptırılıp tutuklanmasının ardından CHP ‘Adalet Yürüyüşü’ kararı almıştı. Yürüyüş dün Ankara Güvenpark’tan başlamıştı. Kılıçdaroğlu, partililer ve yurttaşların yürüyüşü İstanbul’da son bulacak.

Yürüyüşe tepki gösteren ve CHP’nin ‘önyargıyla kıyamet kopardığını’ söyleyen Bahçeli, “Merak ediyorum ki, İstanbul’dan karşı bir yürüyüş başlarsa karşılaşma ve buluşma noktası neresi ve nasıl olacaktır?” diye sormuştu.

‘Erdoğan’dan talimat alan ben değilim’

RSFM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi: “Sayın Bahçeli gelip bizim yürüyüşümüze katılırsa başlangıcı da, sonucu da kendisi görür. Erdoğan’dan talimat alan ben değilim, Erdoğan’dan talimat alanlar bunu düşünmeli. Erdoğan’dan alınan talimata göre hareket edenler kimin kullanıp kullanılmadığının kararını vermeli.”