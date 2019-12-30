Kılıçdaroğlu’ndan Karamollaoğlu ve Akşener’e ‘tezkere’ ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, daha sonra da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün (30 Aralık) Meclis Başkanlığı’na sunulan tezkere konusunda bilgi vermek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmüştü. CHP bu ülkeye asker gönderilmesine karşı çıkıyor.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik etti.

Bir saat 15 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Kılıçdaroğlu’nun, tezkereyle ilgili olarak ortak bir karar alınması amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

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Kılıçdaroğlu, Akşener ile de görüştü

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nu ziyaretinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, önceki gün İstanbul’da saldırıya uğrayan Akşener’in basın danışmanı gazeteci Murat İde’ye “Geçmiş olsun” dedi. Bunun üzerine Akşener ise “İçişleri Bakanı en başarılı İçişleri Bakanı olduğunu iddia ediyor. Onun bakanlığında dövülmedik adam kalmadı. En son basın danışmanım darp edildi. Ben olsam istifa ederdim” dedi.

Ardından basına kapalı şekilde devam eden Kılıçdaroğlu – Akşener görüşmesi, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.