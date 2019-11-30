Kılıçdaroğlu’ndan iş insanlarına: ‘Artık yeter’ demeyecek misiniz?

Her meslekte olduğu gibi siyasetin de kuralı, ahlakı olması gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Genel Kurulu’na, “Siz iş dünyasının değerli aktörleri olarak ‘Artık yeter’ demeyecek misiniz” diyerek seslendi.

Her konuşmasında olduğu gibi emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına ve ekonomideki olumsuz gidişata değinen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’ye ahlaklı siyaset gerekmiyor mu? Sizler vergi veriyorsunuz. Korkudan ‘Vergim nereye gidiyor’ diye soramıyorsunuz” dedi.

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Sosyal devletin öneminin ve aile sigortasının gerekliliğinin bir kez daha altını çizen CHP lideri şunları söyledi: “Evet bir sorun yaşıyoruz. Bu sıradan bir sorun değil. Sorunu değişik açılardan dile getirebiliriz. Ama bu sorunları aşmak zorundayız. Sizi biraz geriye götüreyim. 1970’li yıllar Türkiye, Yunanistan, İspanya, Portekiz aşağı yukarı aynı düzeydeydiler. Kişi başına geliri de aynı düzeydeydi. Eğer biz 49 yılda az önce saydığım ülkelerin gerisine düştüysek bunun sorumlusu da siyasetçilerdir.”

Kılıçdaroğlu, kalkınmak için eğitimin önemini anlatırken ise “Bir ülkeyi geri bırakmak için işgal etmenize filan gerek yok eğitim sistemini bozmanız yeterli” ifadelerini kullandı.