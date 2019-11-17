Kılıçdaroğlu’ndan iş dünyasına: Ben hesap soruyorum; siz neden sormuyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş dünyasının, iktidardan ekonomideki yanlışlarla ilgili hesap sormamasından yakındı. İş Dünyası Konfederasyonu’nun İstanbul’da düzenlediği ekonomi konulu toplantıda konuşan CHP lideri, birçok örnek vererek iş insanlarına, “Ben hesap soruyorum. Siz neden sormuyorsunuz” diye seslendi.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapanmasını eleştirerek, iş insalarına, “Kalkınma planı olmayan bir dönemi yaşadık. Siz hiç merak ettiniz mi iş dünyası olarak” dedi.

Reklam

Kamu ihale yasası 17 yılda 187 kez değiştiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ‘iktidarın bunu ihaleleri istediğine vermek için yaptığını’ savundu. Yunanistan’dan pamuk ithal edildiğini, Güney Amerika’dan fasulye nohut ithal edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Alman, Portekizli çiftçiye çalışıyoruz. Neden olduğunu siz soracaksınız” dedi.

Türkiye’nin Britanya’nın başkenti Londra’daki bir avuç tefeciye saat başına iki milyon dolar faiz ödediğini ve Borçlanma Genel Müdürlüğü kurulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bu ortamda ekonomi güçlü olabilir mi? Sormayacak mıyız bunları? Biz çoluk çocuğumuzda kesip Londra’daki tefecilere faiz ödüyoruz.”

Vergi vermediğimiz tek şeyin teneffüs ettiğimiz hava olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Siz ödüyorsunuz bu vergilerin nereye gittiğini merak etmiyor musunuz? ‘Yatırım yapıyoruz’ diyor. O devleti bilmiyor ben devleti biliyorum. O bütçeyi bilmiyor ben bütçeyi biliyorum. Ben, ‘Neden hastane, yol, köprü yaptın’ diye sormadım. Ama kaça yaptığını sordum gizli verilemez. Siz ödediğiniz vergilere sahip çıkmak zorundasınız.”

Reklam

‘Can ve mal güvenliği yok’

Hukuk sistemindeki sorunlara da değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Hukuk ne için vardır? Can ve mal güvenliğini garanti alan kurallar bütünüdür. Türkiye’de hiçbirinizin can ve mal güvenliği yoktur. Biri gelir mal varlığınıza el koyar; sizi gözaltına alır. Avukatınız bile nedenini bilmez. Bunu size kızdığı için yapar. ‘Bizden olursan başımızın tacısın’ diyen zihniyet var.”

‘Sakarya’daki tank-palet fabrikasının Katar Ordusu ve BMC’ye bir kuruş alınmadan peşkeş çekildiğini’ bir kez daha dile getiren CHP lideri, “Ben bunun hesabını soruyorum. Siz niye sormuyorsunuz? Destek olmuyorsunuz? Başınıza bir şey gelir diye korkuyorsunuz. Ben sizin yerinize de soruyorum” dedi.

Tasarruf konusu da Kılıçdaroğlu’nun gündemindeydi. Cumhurbaşkanının 13 uçağı olduğunu belirterek, lüzumsuz büyük binalar inşa edildiğini söyledi.

‘Oyunuza ihtiyacımız var’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Pınarı Harekatı sırasında yolladığı mektubu içine sindiremediğinin bir kez daha altını çizen Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle bitirdi: “Bu ülkenin her metrekaresinde şehit kanı var, gaziler var. Ayıptır, günahtır. Ağırıma gidiyor. Çok açık ve net söylüyorum. Sizin oyunuza ihtiyacımız var. Onurlu, üreten bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Siyasetçinin vatandaştan alınan her kuruş verginin hesabının verildiği bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Hesap verilen bir Türkiye özlemiyle.”