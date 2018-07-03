Kılıçdaroğlu’ndan İnce’ye: Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi nezaketsizlik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle görüşmesi için, “Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik” dedi.

Kılıçdaroğlu ve İnce dün akşam seçimlerden sonra ilk kez bir araya gelmiş ve üç saat baş başa görüşmüştü.

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İnce bugün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız şekilde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamıştı.

Habertürk’ün haberine göre bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik” diye konuştu.

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CHP, İnce’nin açıklamalarından sonra merkez yönetim kurulunu olağanüstü toplama kararı aldı. Toplantı, perşembe günü saat 11.00’da.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Olağanüstü kurultay gündemimizde yok” dedi.