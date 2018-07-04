Kılıçdaroğlu’ndan İnce’ye: Kurultaya gitmem, kimse örgüte talimat veremez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle yaptığı görüşmenin ardından konuştu: “Kurultaya gitmeyeceğim. Kimse CHP örgütüne talimat veremez.”

Kılıçdaroğlu ve İnce önceki akşam seçimlerden sonra ilk kez bir araya gelmiş ve üç saat baş başa görüşmüştü.

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İnce, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız şekilde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da “Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik” demişti.

‘Yemekte fıkralar, anekdotlar anlatıldı’

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e konuşan Kılıçdaroğlu, İnce’nin “Olağanüstü kurultay toplansın. Ben genel başkan olayım, Kılıçdaroğlu onursal genel başkan, grup başkanı olsun” sözlerini “24 Haziran CHP içi bir seçim değildi. Seçim CHP liderliği için yapılmadı. Ülkede seçim yapıldı” diye yanıtladı.

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Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaya kesinlikle gitmeyeceğini, yerel seçimlere hazırlıkların başladığı mesajını verdi.

CHP lideri şöyle devam etti: “Muharrem bey seçim döneminde iyi çalıştı. Eşi de kampanyada kendisine zaman zaman eşlik etti. Eşlerimizi de alarak bir dinlenme ve dertleşme yemeği yaptık. Özel bir yemekti. Aile içi yemekti. Yemekte fıkralar, anekdotlar anlatıldı, kampanya dönemine ilişkin anılar ve gözlemler paylaşıldı. Hatta yemeğin öncesinde ve sonrasında basına hiçbir açıklama yapılmamasına özen gösterdik. O özel yemekte konuşulanların, bağlamı dışında anlatılmasını insani ve siyasi nezakete asla uygun bulmuyorum.”

‘CHP örgütüne kimse talimat veremez’

İnce’nin “Çekilmezse örgüt çözer” sözlerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, “CHP geleneğinde örgütler her zaman çözücüdür. Partinin söz ve karar sahibidirler. Örgüt tabii ki düşünecektir. CHP örgütü kimsenin tekelinde değildir. Kimsenin emrinde değildir. CHP örgütüne kimse talimat veremez. Her örgüt emekçimiz talimatla, emirle değil, kendi aklıyla, vicdanıyla, partili kimliğiyle karar verir” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle bitirdi: “AKP, 24 Haziran seçiminin gerçek sonucunu gölgelemek istiyor. Gerçek sonucun görünmesini engellemek istiyorlar. Kimsenin bu tuzağa düşmemesi gerekir. Çünkü 24 Haziran seçiminin kaybedeni iktidardır, AKP’dir. CHP’de bir kavga gürültü yaratarak bu sonucu karartamazlar, gölgeleyemezler. AKP, yüzde 49’lardan yüzde 42’lere kadar geriledi. Hiçkimse bu gerçeğin örtülmesine, kapatılmasına izin vermemeli. AKP, 24 Haziran’da kaybetti, kaybetmeye devam edecek.”