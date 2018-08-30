Kılıçdaroğlu’ndan İnce’ye eleştiri: Seçimden sonra bırakacaktım ama güven vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden sonra görevi bırakmayı düşündüğünü ancak Muharrem İnce’ye yaptıklarından sonra güvenemediğini söyledi.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre CHP Parti Meclisi (PM), dünkü toplantısında seçim sonuçlarının değerlendirirken sert tartışmalar da yaşandı.

Reklam

Kılıçdaroğlu, toplantıda, İnce’nin kendisine yedikleri yemekte “Genel başkanlığı bırak onursal başkan ol” teklifini anımsatarak “Ben de bunu yapmayacağımı söyledim ve kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını da söyledim” dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben sonsuza kadar genel başkan olmayacağım. İlla ki bırakacağım. Bir yerde bırakacağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce’yi benden sonra genel başkanı olması için aday gösterdim. Aklımızda bu vardı. Ancak sonrasında yapılanlar maalesef güven verecek şeyler değil, bana güven vermedi. Süreç çok farklı bir noktaya gitti.”

Reklam

Kılıçdaroğlu’nun bunları Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’e de anlattığını dile getirdiği öğrenildi.

CHP lideri, İnce’yi “Delegeyi arayıp kendisi için imza isteyen, oy isteyenden CHP’ye genel başkan olmaz” sözleriyle eleştirdi.

Boykotçulara eleştiri

Öte yandan CHP lideri, ittifakları sürdürme çağrısı yaparak parti dışında en geniş kesimle bir araya gelmek gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin de “Mevcut durumdan kimse memnun değil. Çok güçlü hazırlanmamız lazım” değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun ‘küskünler’in seçimi boykot edeceğine yönelik tartışmalara ilişkin “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” dediği öğrenildi.

Seçim toplantısında seçim sunumuna vakit kalmadı

Toplantıda CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un “Ekonomik kriz ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapılmadı” yönündeki eleştirilerine, genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun tepki göstermesi nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi.

Seçimlere ilişkin planlanan sunumların yapılamaması nedeniyle, PM’nin Eylül ayında bir kez daha toplanması kararı alındığı öğrenildi.