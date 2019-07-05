Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na ziyaret: Her şey güzel olacaksa şeffaf olması lazım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu alacağım dedi, aldı. İlk mücadele siyasal mücadeleydi onu kazandık. Bundan sonraki süreç hizmet yarışıdır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu benim için muazzam bir liderlik ve yol arkadaşlığını yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Sürecin en önemli karakteri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Kendisine minnet duyuyorum. Ona hem sözüm hem de sorumluluğum var. Görevimi bu sorumlulukla yapacağım” dedi.

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‘Partizanlık yapmayacak bir ekiple yola çıkıyor’

İmamoğlu’ndan sonra konuşan CHP lideri ise, “Temel sorunları biliyor. İyi bir ekibi olacak. Liyakatli bir ekibi olacak. Partizanlık yapmamak ve liyakatli bir ekiple yola çıkıyor. Yerel yönetimlerde yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey çok güzel olacaksa her şeyin şeffaf olması lazım. Bu çerçeve anlayışı içinde bir sorumluluk üstlendi Ekrem başkan. İnşallah başarılı olur. Vatandaşın verdiği her kuruşun hesabını verme anlayışını hayata geçireceğiz” diye konuştu.

‘Tek adam rejiminin nelere mal olduğunu görüyoruz’

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmaları ile ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Eski sisteme dönmeyi hiçbir zaman istemedik. Tek adam rejiminin nelere mal olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Bütün her şey bir kişiye bağlandı. Bir kişinin devletin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil. Demokratik bir parlamenter sistem isteriz” ifadelerini kullandı.