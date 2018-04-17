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Kılıçdaroğlu’ndan ilk ‘erken seçim’ yorumu: Olacak inşallah

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısıyla ilgili, “Olacak inşallah, vatandaş bunları gönderecek” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi: “Yakayı kaptırmışsın talimat alıyorsun. Talimatı yerine getirmezsen faiz yükseliyor. Seçim diyorlar ya… Olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek bıktık artık. Onların sözcüsü (Bahçeli’yi kastediyor) konuştu seçime gidelim diye. Bu ülkeyi adam gibi yönetecek yöneticilere ihtiyacımız var. Ben yönetemiyorum diyorlar artık. Yönetemiyorlar Türkiye’yi. Dış politikada da battılar. Bir bakıyorsunuz sabahleyin Rusya’dan öğlenleyin Amerika’dan yana konuşuyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı’nı tamamen devre dışı bırakmışlar.”

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Bahçeli’nin bugünkü grup konuşmasında dile getirdiği erken seçim çağrısı için AKP, “Değerlendirilir” derken, CHP “Hodri meydan” karşılığını vermişti. Meral Akşener’in İYİ Parti’sinden de erken seçim çağrısına olumlu yanıt gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da grup konuşmasından önce konuyu yarın Bahçeli’yle görüşeceğini açıklamış, ancak konuşmasında iki kez ‘2019 seçimleri’nden bahsetmesi dikkat çekmişti.

Erdoğan ve Bahçeli yarın 13:30’da bir araya gelecek.

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