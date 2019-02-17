Kılıçdaroğlu’ndan iktidara HPD yanıtı: Sandığa giden herkesle ittifak yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak yapıldığı yönündeki eleştirilere “Sandığa giden tüm seçmenlerle ittifak yapıyoruz” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin İzmir adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, İzmir’in milletvekili olmaktan gurur duyduğunu belirterek “Victor Hugo, İzmir için ‘İzmir bir prensestir, çok güzel küçük şapkasıyla. Mutlu ilkbaharlar durmaksızın onun çağrısına yanıt verir‘ der. Biz Mart’ın sonu bahardır derken, yıllar önce Victor Hugo’nun söylediğini tekrarlamış oluyoruz” diye konuştu.

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Mevcut CHP’li İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun alkışlanmasını isteyen Kılıçdaroğlu “390 yıl hapisle yargılandı. Ama diz çökmedi, boyun eğmedi” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu hükümetin yükselen sebze fiyatlarını kontrol için başlattığı tanzim satış uygulamasını da İzmir üzerinden eleştirirken şöyle konuştu: “Şimdi tanzim satış mağazaları diyorlar, onlar 1970’lerde kaldı. Bu sorunu çözmek istiyorsanız gelip Aziz Kocaoğlu’ndan ders alacaksınız. Son 10 yılda kooperatif artışı yüzde 161, kooperatiflerde çalışan sayısı yüzde 616, ciro artışı yüzde 658, üreticiye aktarılan para 825 milyon lira, Türkiye’de tarım gerilerken İzmir’de tarımın ortalama büyümesi yüzde 7.5.

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İthal bir belediye başkanıyla İzmir yönetilemez. İzmir’i yönetecek kişinin İzmir’in tarihi dokusuna sahip çıkması lazım. Bizi zaman zaman eleştiriyorlar; şununla, bununla ittifak yaptınız. Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz.”

Kılıçdaroğlu, AKP cephesinden gelen HDP ile ortaklık yaptıkları yönündeki eleştirileri kastederek şunları söyledi: “Bizi eleştiriyorlar, ‘şununla ittifak yapıyorlar, bununla ittifak yapıyorlar’ diye. Biz sandığa giden bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz.”