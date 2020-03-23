Kılıçdaroğlu’ndan hükümete ‘corona’ tavsiyeleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınının etkilerine karşı hükümete bazı önerilerde bulunarak kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen sağlık çalışanlarının göreve iade edilmesi gerektiğini belirtti. Askeri hastanelerin de süratle yeniden açılmasını tavsiye etti.

Fotoğraf: DHA

Basın toplantısında bu mücadelede hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, salgının herkese ön yargılardan arınması gerektiğini gösterdiğini belirtti. CHP lideri, “Bu salgın bize birlikte hareket etmeyi gösterdi. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir” dedi.

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“Bugün siyasi polemik yapmaksızın bazı önerilerimizi sizinle paylaşacağım” diyen Kılıçdaroğlu’nun önerileri şöyle:

5 Şubat 2019 tarihinden beri toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, tüm ilgili kurumlar da ayrım gözetmeksizin davet edilmeli.

Sağlık kuruluşlarının tıbbi ve konaklama ihtiyaçları hızla karşılanmalı.

Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler ise sağlık kuruluşlarına geri çağrılmalı.

Hem salgın hem de milli güvenlik açısından askeri hastaneler açılmalı.

Merkezi yönetim ve belediyeler eşgüdüm içinde çalışmalı.

Geçici olarak kapatılan iş yerlerinde, esnafın kira harcamaları Hazine Bakanlığı’nca karşılanmalı, çalışanların ücretleri asgari ücret üzerinden işsizlik sigortası fonundan karşılanmalı ve çalışanların kredi kartı ile banka kredileri faizsiz üç ay ertelenmeli.

Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılmalı ve faizsiz olarak bir yıl ertelenmeli.

Ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenler için yasal düzenleme yapılmalı.

Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanmaları için TBMM’de yeni bir düzenlemeye gidilmeli, sicil affı çıkarılmalı.

Turizm, eğlence, konaklama gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı.

Yoksullar sağlıkları ile uğraşırken, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı, aile yardımı sigortası çıkarılmalı.

Kendi sağlıklarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş değerinde ücret yatırılmalı ve sağlıkta şiddet kanunu artık yürürlüğe girmelidir.