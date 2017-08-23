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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR’ları soruşturmasının kendisine uzanabileceğini ima eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a meydan okudu: “Ey Erdoğan, cesaretin varsa gel karşıma kardeşim.”

Erdoğan, MİT TIR’ları soruşturmasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “Buradan çıktım çıktım. Çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım” dediğini öne sürerek, “İçerdeki zatla Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın” demişti.

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Cumhurbaşkanının bu ifadeleri üzerine CHP’den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’na ‘kumpas kurulduğu’ savunulmuştu.

‘Kılıçdaroğlu hastalığından kurtulması lazım’

NTV canlı yayınına katılan CHP lideri, Erdoğan’ın ‘Kılıçdaroğlu hastalığı’ndan muzdarip olduğunu savundu: “Miting olur, ‘Ey Kılıçdaroğlu…’ Günün 24 saati. Bir yerde toplantı olur ‘Ey Kılıçdaroğlu…’ Bir yerde basın mensuplarıyla karşılaşır ‘Ey Kılıçdaroğlu…’ Kılıçdaroğlu ne yaptı Allah aşkına! Bence bu hastalıktan kurtulması lazım. Şunu asla unutmaması gerekiyor, eğer bu ülkede demokrasi olacaksa kesinlikle ben olacağım. Ha ‘Demokrasiyi kaldıracağım, benim dışımda hiç kimse konuşmayacak’ deyip, bu sivil darbeyi o noktaya taşırsa o ayrı bir şey. 20 Temmuz’da yapılan sivil darbeyi o noktaya taşırsa, ‘Herkesi susturacağım, bütün sivil toplum örgütlerini susturacağım, siyasal partileri susturacağım’ diyorsa o ayrı bir şey. Becerebilir mi? Oturup düşünmesi lazım.”

‘Cesaretin varsa gel karşıma’

Erdoğan’ın kendisi için ‘Korkak, ödlek değilsen, cesaretin yok’ gibi ifadeler kullandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanına şöyle seslendi: “Güzel, beni suçluyorsun böyle. Şimdi ben sana, senin konuştuğun dille sesleniyorum. Ey Erdoğan; korkak değilsen, ödlek değilsen, cesaretin varsa gel karşıma kardeşim. Oturup insan gibi konuşalım. Üstelik benim söylediğim bir televizyonda değil, senin söylediğin bir televizyonda olsun. Havuz medyasının dünya kadar televizyonu var. Senin televizyonların. Gel karşıma. Bir marj daha veriyorum. Söz veriyorum, sen yarım saat konuş, ben 10 dakika konuşacağım. Ben öyle fazla konuşmaya meraklı değilim. Bir şey söyleyeceğim, o kesinlikle susacak, cevap veremeyecek. Cesareti yok. Cesaretin varsa gelirsin karşıma, oturup konuşururuz. Ne meydanlarda bağırıp duruyorsun! Bağırma. Evet, Kılıçdaroğlu burada kardeşim. Kılıçdaroğlu aslanlar gibi duruyor. Cesaretin varsa, senin deyiminle korkak ve ödlek değilsen gelirsin karşıma. Otururuz hesaplaşırız.”

‘Birilerinin sırrı, devletin değil’

Tutuklu vekil Enis Berberoğlu’nun suç işlemediğini, rehin alındığını savunan Kılıçdaroğlu, MİT TIR’ları konusunun ‘devlet sırrı’ sayılamayacağını ifade etti: “MİT TIR’ları Berberoğlu’ndan çok ama çok önce, Cumhuriyet’in yazmasından çok ama çok önce bütün gazetelerde yer aldı. Herkesin bildiği devlet sırrı olur mu? Efendim ‘Kılıçdaroğlu bu devlet sırrını daha önce açıklamıştı’. Evet açıkladım. Buradan söylüyorum. Suriye’ye silah götüren bir şoförün mahkemede verdiği ifadeyi salı günü grup toplantısında okudum ve açıkladım. Türkiye Cumhuriyeti devletini gayrimeşru bir olayın içine sokamazsınız. Buna kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Ayrıca bu bir devlet sırrı da değildir. Neden biliyor musunuz? Devlet sırrı olabilmesi için MİT TIR’larının geçtiği yerlerdeki valilerin de haberinin olması lazım. Valilere denir ki ‘Şu plakalı araçlar geçiyor. Bunlar devletin araçlarıdır. Tüm emniyet güçlerini uyarın. Bunlara müdahale edilmeyecek.’ Hiç kimsenin haberi yok. Ne oluyor? Siz kendinizi Adana’da, Hatay’da savcı olarak düşünün. Nöbetçi savcısınız, size bir ihbar geldi ‘Falan TIR’da silah taşınıyor’ diye. Ne yaparsınız? Müdahale etmez misiniz? Etmezseniz başınız belaya girer. Size söylenmiş mi ‘Şu plakalı araçlar devlete aittir, sakın bunlara müdahale etmeyin’ diye. Bir bilgi gelmiş mi? Gelmemiş. Emniyete, jandarmaya bilgi verilmemiş. Neresi bunun devlet sırrı oluyor? Bu birilerinin sırrıdır, devletin sırrı değildir.”

‘Enis beyin hiçbir ilgisi yok’

AKP hükümetini ‘komşudaki yangına bir kova benzinle gitmek’le suçlayan CHP lideri sözlerini şöyle sürdürü: “Milyonlarca insan öldü, sakat kaldı. Oraya silahı siz neye göre götürüyorsunuz? Hangi devlet sırrı? Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir hükümet gayrimeşru bir sürecin içine sokamaz. Hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Burası hukuk devletidir, eşkıya devleti değildir. Enis beyi içeri aldılar, niye alıyorlar? Devlet sırrı, ne devlet sırrı? Enis beyin hiçbir ilgisi yok.”

‘Devletin bütün sırlarını FETÖ’ye teslim ettiler’

Berberoğlu’na yönelik suçlamaya dayanak yapılan gazeteci Can Dündar’ın kitabına da değinen Kılıçdaroğlu, “Dündar kitabında ‘Flash diski solcu bir milletvekilinden aldım’ diyor. İyi de Enis bey bu tarihte milletvekili değil Enis bey ne yaptı da casus diye suçlandı? Kozmik odayı ‘FETÖ’ örgütüne açan kimdi? Devletin bütün sırlarını, milyonlarca belgeyi ‘FETÖ’ örgütüne teslim ettiler” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Kozmik odayı FETÖ’ye kim açtı? pic.twitter.com/SmAmFOZA9U — NTV (@ntv) 23 Ağustos 2017