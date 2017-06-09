Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye ilk ziyaret: Özgür bir yaşam için bir araya gelmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez HDP genel merkezini ziyaret ederek eş başkan Serpil Kemalbay’la görüştü.

CHP liderinin HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın odasında ağırlandığı görüşme sonrası iki lider ortak bir basın açıklaması yaptı.

‘Partiler arası diyalog sürmeli’

Kılıçdaroğlu’na ziyareti için teşekkür eden Kemalbay şunları söyledi: “Böylesine zorlu bir dönemde dünyada bölgede ve Türkiye’de oldukça büyük kırılma anlarının yaşandığı bir dönemde partimizi ziyaret ettiler. Özellikle meşru olmayan anayasa referandumundan sonra demokrasi güçleri açısından ortak bir mücadele anlayışıyla yan yana gelişinin diyalog içinde olmasının büyük bir önemi ve anlamı var.”

HDP’nin 7 Haziran sonrası uğradığı saldırıları da hatırlatan Kemalbay, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ‘meclisin iradesi’nin ortadan kaldırıldığını söyledi.

“Bu anlamlı diyalog ve görüş alışverişinde bulunduğumuz bu ziyaret bizim için önemli. Umuyorum ki bu yan yana geliş başta cezaevinde bulunan partililerimizin özgürlüklerine kavuşmasına da hizmet eder” diye devam eden HDP lideri, partiler arası diyaloğun sürmesi çağrısı yaptı.

‘Bir araya gelmeliyiz’

“Birlikte yaşayacaksak birbirimizin düşüncelerine tahammül etmek zorundayız” diye söze başlayan Kılıçdaroğlu ise, kimsenin görüşlerinden ötürü hapse atılmaması, siyasi görüş farklılıkları olsa bile demokrasi ortak paydasında buluşulması gerektiğini söyledi.

CHP lideri şöyle devam etti: “Demokrasinin olduğu yerde terör de olmaz, terörün olduğu yerde demokrasi de olmaz. Biz terörsüz, biz düşünce özgürlüğüne sınır getirmeyen, biz düşüncelerini açıkladı diye hapishanelerinde gazetecilerin, milletvekillerinin, aydınların olduğu bir Türkiye istemiyoruz. İşini istedi diye açlık grevi yapan ve hapishaneye konan hocaların olmasını da istemiyoruz.”

Kılıçdaroğlu sözlerini dayanışma vurgusuyla tamamladı: “Demokrasi paydasında hepimiz birlikte, özgürce yaşama iradesini göstererek bir araya gelmeliyiz ve inşallah gelecekte demokrasi türküleri söyleriz ve ülkemizi yüceltiriz.”