Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye anadil ve eşit yurttaşlık mesajları: Ama silah kalkmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki HDP tabanının kanaat önderleriyle yaptığı toplantıda anadilde eğitimden eşit yurttaşlığa kadar bir dizi mesaj verirken, “Ama bütün bunların olabilmesi için güven ortamı sağlanması ve bir an önce silahın ortadan kalkması gerekiyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan kanaat önderleriyle basına kapalı gerçekleşen iftar programında bir araya gelmişti.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Kılıçdaroğlu iftar sonrası soruları yanıtlarken, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kürtçe eğitim veren bir kursunun bulunmadığı’nın belirtilmesi üzerine şunları söyledi: “Bu işin muhattabı Ekrem İmamoğlu’dur. Kurs açabilir, talep varsa açması da lazım. Bütün yurttaşlarımızın kendi dillerini öğrenmeleri ve yazabilmeleri haklı bir taleptir. Ama anadille ilgili taleplerde, parlamentoda görüşülmesi ve orada bir uzlaşma sağlanması gerekiyor.”

Kılıçdaroğlu, CHP’nin Türkiye’nin beş temel sorunu olarak sıraladığı başlıklardan birinin ‘toplumsal barış’ olduğunu ifade ederken şöyle konuştu: “Sosyal demokrat bir partiyiz ve Cumhuriyetçiyiz. Cumhuriyetin temeli eşit yurttaşlıktır. Ama bu lafla olmuyor. Eşit yurttaşlık somut, objektif imkânlarla donatılmalıdır. Bu, insanların kendi kimlikleri ile kendilerini ifade edebileceği siyasal ve toplumsal ortamı yaratarak çözülür. Eşit yurttaşlık böyle olur. Ama bütün bunların olabilmesi için güven ortamı sağlanması ve bir an önce silahın ortadan kalkması gerekiyor. Silahla hiçbir şey elde edilemez. Yaşanan terör ve şiddet bölgeyi, bölge insanını tahrip ediyor. Bir an önce çözüme kavuşmalı.”