Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye anadil ve eşit yurttaşlık mesajları: Ama silah kalkmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki HDP tabanının kanaat önderleriyle yaptığı toplantıda anadilde eğitimden eşit yurttaşlığa kadar bir dizi mesaj verirken, “Ama bütün bunların olabilmesi için güven ortamı sağlanması ve bir an önce silahın ortadan kalkması gerekiyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan kanaat önderleriyle basına kapalı gerçekleşen iftar programında bir araya gelmişti.

Reklam

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Kılıçdaroğlu iftar sonrası soruları yanıtlarken, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kürtçe eğitim veren bir kursunun bulunmadığı’nın belirtilmesi üzerine şunları söyledi: “Bu işin muhattabı Ekrem İmamoğlu’dur. Kurs açabilir, talep varsa açması da lazım. Bütün yurttaşlarımızın kendi dillerini öğrenmeleri ve yazabilmeleri haklı bir taleptir. Ama anadille ilgili taleplerde, parlamentoda görüşülmesi ve orada bir uzlaşma sağlanması gerekiyor.”

Kılıçdaroğlu, CHP’nin Türkiye’nin beş temel sorunu olarak sıraladığı başlıklardan birinin ‘toplumsal barış’ olduğunu ifade ederken şöyle konuştu: “Sosyal demokrat bir partiyiz ve Cumhuriyetçiyiz. Cumhuriyetin temeli eşit yurttaşlıktır. Ama bu lafla olmuyor. Eşit yurttaşlık somut, objektif imkânlarla donatılmalıdır. Bu, insanların kendi kimlikleri ile kendilerini ifade edebileceği siyasal ve toplumsal ortamı yaratarak çözülür. Eşit yurttaşlık böyle olur. Ama bütün bunların olabilmesi için güven ortamı sağlanması ve bir an önce silahın ortadan kalkması gerekiyor. Silahla hiçbir şey elde edilemez. Yaşanan terör ve şiddet bölgeyi, bölge insanını tahrip ediyor. Bir an önce çözüme kavuşmalı.”

SON HABERLER

Cannes’da bir ilk: Siyah kadın yönetmen Diop ödül kazandı

Sinema dünyasının en saygın ödüllerinden olan, Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali’nde verilen Altın Palmiye’yi Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun kara komedisi ‘Parasite’ kazandı. Fransız-Senegalli Mati Diop ise festival tarihinde ödül kazanan ilk siyah kadın yönetmen oldu.

Öcalan çağrı yaptı açlık grevleri sona erdirildi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yurtiçinde, yurtdışında ve cezaevlerinde aylardır süren açlık grevlerinin bugün itibariyle sona erdirildiğini açıkladı. İkili, Abdullah Öcalan’ın çağrısından sonra bitirilen açlık grevleriyle ilgili partinin internet sitesi aracılığıyla ‘Yaşam Kazandı’ başlıklı bir açıklama paylaştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...