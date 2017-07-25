Kılıçdaroğlu’ndan Gülen’e: Atatürkçü paşaları ortağınla birlikte temizlemedin mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin ardından ‘Atatürkçüler’in olabileceğini söyleyen Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e, “Sen ordudaki Atatürkçü paşaları ortağınla birlikte temizlemedin mi?” diye çıkıştı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin yıldönümünde yabancı basına bolca söyleşi veren Gülen’in “15 Temmuz’u Atatürkçüler, ulusalcılar yapmış olabilir” sözlerini gündemine aldı.

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Kılıçdaroğlu, “Bir densiz kalkmış şu açıklamayı yapıyor; ’15 Temmuz’u Atatürkçüler, ulusalcılar yapmış olabilir’ diyor, bunu FETÖ terör örgütünün lideri diyor. Sen ordudaki Atatürkçü paşaları ortağınla birlikte temizlemedin mi? Yine o dönemde de mazlumlara biz sahip çıktık. AK Parti size devleti teslim etti, savcınıza kurşun geçirmez araba tahsis etti. Onlar size ‘Hocaefendi’ diyorlardı” dedi.

İktidarın bir dönem Cemaat’in her istediğini verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “169 general verdiler, üniversiteler verdiler, rektörler verdiler, yüzlerce okul verdiler, yüzlerce dershane verdiler. Emniyet müdürleri verdiler, istihbaratçı sorunumuz var dediniz, istihbaratçılar verdiler, size banka kurdurdular, kurdeleleri kestiniz. Yüzlerce binlerce öğretmen verdiler. müsteşarlar verdiler ve siz daha da ileri gittiniz. Biz Türkiye’nin bütün sırlarınız istiyoruz, kozmik odayı istiyoruz dediniz, kozmik odayı da verdiler. Kozmik odayı bir terör örgütüne vermek vatana ihanettir, ihanet edenler de iktidardadır.”

‘Bir cambaz düştü, diğeri duruyor’

CHP lideri, “Asıl sorunlu seninle birlikte sana devleti teslim edendir” deyip, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sana devleti teslim edenlerde er geç hesabını soracağız, kimse unutmasın. Demiştik ki bir ipte iki cambaz oynamaz, biri düştü, diğeri duruyor. O da hesabını verecek göreceksiniz.”

Kılıçdaroğlu, konuşmasında yargılanan Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine de değinerek, “Umuyoruz bu arkadaşlar serbest bırakılırlar. En büyük arzumuz budur. Kadri Gürsel’in çocuğunu kucaklamasına izin vermiyorlar. Düşünün Ahmet Şık’a soruyorlar. ‘Servetin?’ nedir diye ‘Tek dikili ağacım, kızım’ diyor. Medya bu hale getirilmeli miydi? İddianameyi hazırlanan savcı da FETÖ’den yargılanan birisi” diye konuştu.

‘O külahlı ve hükümete lanet olsun’

24 Temmuz günü yıldönümü olan Lozan Anlaşması’na yönelik eleştirilere kızan Kılıçdaroğlu, Lozan’dan önceki Sevr anlaşmasını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, Lozan etrafında dönen tartışmalara sert yanıt verdi: “Sevr anlaşması nedir? Osmanlı’nın toprak büyüklüğü 5.5 milyon kilometrekareydi. Sevr imzalandığında alan aşama aşama 470 bin kilometrekareye düştü. İzmir’in egemenliğini Yunanistan’a veriyorlar. Toplam Osmanlı’nın ordusu 50 bin kişi olacak diyorlar. Bunların külahlı bir adamı vardı ya, ‘Keşke Yunanistan kazansaydı’ diyen, ve o adama dokunmayan yargı ve ses çıkarmayan hükümet, onların ikisine de lanet olsun diyorum.”

‘Türkiye AKP’den ibaret değil’

CHP lideri, konuşmasında Avrupa Birliği’ne de seslenerek, Türkiye’nin sadece AKP’den ibaret olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Buradan bütün AB’ye seslenmek isterim; Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir ve Türkiye Cumhuriyeti AKP’den ibaret değildir. Biz çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Ortadoğu’nun şamar oğlanına dönen bir Türkiye değil. Bir şey söyleyip ertesi gün vazgeçen bir Türkiye değil. Bizim ana hedefimiz bu, amacımız bu.”