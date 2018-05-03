Kılıçdaroğlu’ndan Gül’e: Akar ziyaretiyle ilgili açıklama bekliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüşerek cumhurbaşkanı adayı olmaması telkininde bulunduğuna ilişkin iddialarla ilgili “Gül’den açıklama bekliyorum” dedi.

İddia Habertürk’ün internet sitesinde yer almıştı. İkilinin Erbakan Ödülleri töreni öncesi Gül’ü ziyaret ettiği belirtilen haber, bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırılmıştı. Sitede haberle ilgili ne bir düzeltme ne de bir yalanlama metni yer almış, gazetenin sosyal medyada haberle ilgili paylaştığı mesajlar da silinmişti. Haber nedeniyle Habertürk, internet sorumlusuyla yollarını ayırmıştı.

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Günler sonra Gül, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek adaylığının söz konusu olmadığını duyurmuştu.

‘Askeri kendileri için kullanıyorlar’

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında şunları anlattı: “Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül’e giderek, ‘Erbakan’ı anma etkinliği var, oraya katılmayın’ ve ‘Cumhurbaşkanı adayı olmayın” diyorlar. Demokrasi üzerinde vesayet varsa, o ülkede demokrasi yoktur. 28 Şubat’ta olanları hepimiz biliyoruz, baskıları biliyoruz, siyasi otoriteye yapılan baskıları çok iyi biliyoruz.”

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Bu konuda ne Genelkurmay ne Cumhurbaşkanlığı ne de Gül’den açıklama geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bu bir askeri vesayet girişimidir. Askerler kullanılarak sarayın vesayeti demokrasininin üzerine dikilmek istenmektedir. Bir daha söylüyorum, asker kullanılarak sarayın vesayeti demokrasiye giydirilmek isteniyor. Sayın Abdullah Gül’den de çok açık ve net açıklama bekliyorum. Gitti Erbakan’ın anma törenine katıldı. Nasıl oluyor da, Genelkurmay Başkanı kendisini demokrasiyi gölgelemek için kullandırtılır. Demokrasi sonlandırılmak isteniyorsa biz göğsümüzü siper etmeye hazırız. Buyurun gelin.28 Şubat diye kıyamet koparıyorlardı. Askeri kendileri için kullanıyorlar, Afrin’de de kendisi için kullandı askeri.”