Kılıçdaroğlu’ndan Gül yorumu: Demokrasi ittifakını sağlayalım, sonrası kolay

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını açıklayan eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamalarının, ‘Türkiye’nin sorunlarının çözümüne talip olduğunu’ gösterdiğini söyledi.

Muhalefetin ‘çatı adayı’ olarak bazı kesimlerce adı anılan Abdullah Gül, bugün aday olmayacağını açıklamıştı. Basın toplantısında AKP’ye eleştirel bir dil takındığı görülen Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da adaylığını desteklememişti.

Reklam

NTV’ye konuşan Kılıçdaroğlu, Gül’ün açıklamalarının son derece değerli ve önemli olduğunu ifade etti.

Gül’ün adaletin ne kadar önemli olduğunu kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yaparak belirlediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, iktidarın bu sözlere tepki göstermesinin doğal olduğunu kaydetti.

Reklam

CHP lideri şunları söyledi: “Bunların olmadığı süreci yaşıyoruz. Sayın Gül açıklamalarıyla Türkiye’de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti. Farklı siyasal görüşlerde olsak bile Türkiye’nin menfaatleri için bir araya gelip tutarlı politika oluşturacağız. Önce demokrasi ittifakını sağlayalım ondan sonrası daha kolay olacak.”