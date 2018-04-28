Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Gül yorumu: Demokrasi ittifakını sağlayalım, sonrası kolay

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını açıklayan eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamalarının, ‘Türkiye’nin sorunlarının çözümüne talip olduğunu’ gösterdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Muhalefetin ‘çatı adayı’ olarak bazı kesimlerce adı anılan Abdullah Gül, bugün aday olmayacağını açıklamıştı. Basın toplantısında AKP’ye eleştirel bir dil takındığı görülen Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da adaylığını desteklememişti.

Reklam

NTV’ye konuşan Kılıçdaroğlu, Gül’ün açıklamalarının son derece değerli ve önemli olduğunu ifade etti.

Gül’ün adaletin ne kadar önemli olduğunu kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yaparak belirlediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, iktidarın bu sözlere tepki göstermesinin doğal olduğunu kaydetti.

Reklam

CHP lideri şunları söyledi: “Bunların olmadığı süreci yaşıyoruz. Sayın Gül açıklamalarıyla Türkiye’de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti. Farklı siyasal görüşlerde olsak bile Türkiye’nin menfaatleri için bir araya gelip tutarlı politika oluşturacağız. Önce demokrasi ittifakını sağlayalım ondan sonrası daha kolay olacak.”

‘Özgül ağırlık’ Arınç memnun kaldı: Gül’e teşekkürlerimi sunarım

AKP’den Gül’e ilk tepki: ‘Kardeşim Erdoğan’ mukabelesinde bulunmalıydı

Gül: Adaylığım söz konusu değil

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Yargı, argoya sahip çıktı: Sorun dilde değil beyinde

‘Oynak’, ‘müsait’, ‘yollu’ gibi kelimelerin argo anlamlarının Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünden kaldırılmasına ilişkin kararın yürütmesi durduruldu. Kararda, “Ayrımcılık ve ötekileştirme dilde bulunan kelimelerden değil, bireylerin düşünce yapısına dayalı eylemlerinden kaynaklanır” dendi.

Habertürk internet sorumlusu: Kendi isteğimle ayrıldım, haber hatalıydı

Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’ın 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday olmaması yönünde ikna etmeleri için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı aracı olarak gönderdiğine yönelik iddiayı haberleştirmesinin ardından Habertürk’le yolları ayrılan internet sorumlusu Barış Erkaya işinden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi: “Habertürk editoryal standartlarından biri olan çifte teyit mekanizmasının doğru çalıştırılmamış olması nedeniyle hatalı şekilde yayına alınmıştır. Hatanın fark edilmesi üzerine de yayından kaldırılmıştır.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...