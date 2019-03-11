Kılıçdaroğlu’ndan ‘ezana ıslık’ yorumu: Tahriklere kapılmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın medya ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8 Mart akşamı İstanbul’da kadınlar tarafından düzenlenen yürüyüşte ezanın protesto edildiği iddiasına ilişkin ‘tahriklere kapılmayacaklarını‘ söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün gecesinde kadın örgütleri İstiklal Caddesi’nde yürümek isteyince polis tarafından dağıtılmıştı. Kadınların caddenin girişinde polis barikatına tepki gösterdiği anlarda yatsı ezanı okunmuş, bu anlara ilişkin görüntüler AKP’li medyada “Ezan protesto edildi”diye yansıtılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Bunlar ezan ve bayrak düşmanı” derken kadın örgütleri ezanın değil, polis barikatının protesto edildiği yönünde açıklama yapmıştı.

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Kılıçdaroğlu, tahrik edilmek istendiklerini belirterek şunları söyledi: “Bizi bir kavga ortamına çekmek istiyorlar. Özellikle partili arkadaşlarıma söylüyorum. Herkesin bundan kaçınması lazım. Tahriklere asla kapılmayacağız. Türkiye’nin derdi başkadır.”

‘200 ton patates ithal ediyoruz’

Patates ithalatına getirilen sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bu memlekette patates ekecek yer mi kalmadı?” dedi.

‘Cumhur ittifakı’nın ‘beka sorunu‘ söylemine de değinen CHP lideri, beka sorununun üretimin bittiği noktada ortaya çıkacağını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: “Beka sorunu ne zaman çıkar biliyor musunuz? Bir ülke üretimden koparılırsa beka sorunu ortaya çıkar. 115 milyon dolarlık pamuk getiriliyor, pamuk, mercimek, Yozgat’ın kokulu mercimeği, dünya çapında bir marka. Yok ettiler. Nohuttan tut, samana kadar, canlı hayvandan tut, ete kadar her şey ithal. Çiftçi ekemiyor. Niye ekemiyor çiftçi, neden ekmiyor? Ekerse zarar edecek, batmış zaten.”

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