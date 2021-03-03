Kılıçdaroğlu’ndan ‘eylem planı’ yorumu: Erdoğan’ın söylediğinin hiçbir itibarı yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ‘İnsan Hakları Eylem Planı‘yla ilgili “Erdoğan’ın söylediğinin hiçbir itibarı, hiçbir karşılığı yok. İnsan, günlük yaşamında bütün bu haksızlıklara tanık oluyor” dedi.

Eylem planı dokuz madde ve 50 hedeften oluşuyor.

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Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan Kılıçdaroğlu, plandaki amaçların daha önce defalarca dillendirildiğini, bir kısmının 12 Eylül Anayasası’nda dahi bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmesi şöyle: “Bunlar bütün uluslararası sözleşmelerde, yasa ve anayasa metinlerinde olan şeyler. Önemli olan bunları hayata geçirmek. Bunların eylemi başka. Bugün ‘yargı bağımsızlığı’ diyorsunuz. Yargının bağımsız olmadığını herkes biliyor.

Parlamento vesayet altında, vesayetçi olan da Erdoğan, ‘eller iner kalkar, dokunulmazlıklar kalkar’ diyor. Oysa her bir milletvekili kendi vicdanına göre karar vermeli. Bu yüzden kağıt üzerinde grup kararı bile alınmıyor. Söylediği ile yaptığı arasında 180 derece fark var. Dolayısıyla Erdoğan’ın söylediğinin hiçbir itibarı, hiçbir karşılığı yok. İnsan, günlük yaşamında bütün bu haksızlıklara tanık oluyor.

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Aylarca önce ‘adalet reformu’ dediler. Hangi adalet reformunu yaptılar? Yaptıkları en son atama neydi. Hülle yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) atama yaptılar. Yargıtay’da hiçbir karara imza atmamış adamı getirdiler Yargıtay kontenjanından AYM’ye üye yaptılar. Yargıtay’ın tarihine saygısızlıktır bu. Yargıtay’ın köklü tarihinin altına dinamit konuldu.

AK Partili il ilçe başkanlığında görev alan avukatlar hakim olarak atandı.

Şimdi diyorsunuz ki parlamentonun saygınlığı, yargı bağımsızlığı, güzel laflar ediyorsunuz ama uygulamaya bakıldığında AYM kararını tanımayan üye var. Ne yapıyorsunuz bunu. Yargıtay’a üye yapıyorsunuz. Normalde bunun meslekten atılması lazım, siz bunu terfi ettirdiniz. Tazminat davalarını istediğiniz mahkemeye düşürüyorsunuz. İstediğiniz kararı aldırtabiliyorsunuz. Söylemle eylem arasında 180 derece fark var.”