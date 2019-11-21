Kılıçdaroğlu’ndan, ‘erken seçim’ çıkışı: İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarıyla ilgili “İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler, biz seçime onay veririz” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

FOX’TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi yönetemediğini ‘sade vatandaş’ın da gördüğünü ifade etti.

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“Erdoğan ve ekibi ülkeyi yönetemiyor. Bütün dünyayı kendimize düşman ettik. Dolayısıyla yönetilemiyor. İnsanlar isyanda” diyen CHP lideri, Erdoğan’ın çıkıp İYİ Parti’ye, “Madem siz istiyorsunuz, dediklerinizi kabul ediyorum, erken seçim kararı alacağım” diyebileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani onun psikolojisine bağlı. Biz zaten her an seçim olacakmış gibi hazırız. Seçimin ne zaman olacağı konusunda tahminde bulunmakta zorlanıyorum. Erdoğan’ın sağlıklı bir ruh hali yok. Böyle bir ortamda ne zaman seçim olur, bilmiyoruz. İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler biz seçime onay veririz.”

Kayyım tepkisi

Kılıçdaroğlu, parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini belirterek tüm siyasi partiler ve STK’ların bir araya gelerek ‘herkesin onay vereceği’ demokratik bir anayasa hazırlığı yapacaklarını dile getirdi.

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Kayyım atamalarına da değinen CHP lideri, “Halkın oyuyla gelen bir kişinin yerine yukarıdan başkasının getirilmesi oyları yok saymaktır” dedi. Kılıçdaroğlu, HDP’nin kayyım atanan yerlerde yeniden seçim önerdiğini, bu tavrın doğru olduğunu söyledi.

‘Erdoğan, ittifakımızı bozmak istiyor’

CHP lideri, diğer partilerle ittifaka dair de şunları dile getirdi: “Demokratik sistemi kim istiyorsa bir araya gelmeleri doğanın gereği. Demokratik parlamenter sistem istiyoruz. Bağımsız yargı, yasamanın gerekeni yapması ve bir kişinin tahakkümünden kurtulmasıdır. Bizim yaptığımız ittifakı Erdoğan bozmak istiyor. Vatandaşın iş bulmasının karnının doymasının onun için hiçbir önemi yok bu belli.”

CHP lideri, İstanbul’da başörtülü bir kadının, bir başka kadın tarafından sokak ortasında saldırıya uğramasını, ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi.

EYT konusu

Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili ise şunları söyledi: “Sorunu ne EYT’nin, onu bilmiyorlar. Dertlerini bilmiyorlar. ‘Beni işimden attılar, bana iş vermiyorlar, yaşlısın’ diyorlar. ‘Devlete gidiyor aç kalacağım’ diyor. ‘Ee sen daha gençsin, emekli olamazsın’ diyorlar. Bunlar Aile sigortasıyla çözülecek. İşsiz kaldığın dönemde sana 10 ay para veriyor. Aile sigortası devreye giriyor ve bütün aileye bakıyor. Aile sigortası, uluslararası çalışma örgütünün kabul ettiği bir sözleşme. Yaşlılık, emeklilik, ölüm, işsizlik gibi…”

‘Erdoğan’la görüşen CHP’li’ iddiası

Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında dile getirdiği, CHP’den bir ismin Erdoğan’la görüştüğü, cumhurbaşkanının da bu isme “Senin CHP’ye genel başkan olmana yardım ederim” dediğine dair iddiaya da değindi.

CHP lideri şu ifadeleri kullandı: “Şaşırmadım efendim. Doğrudur. Zaten CHP’yi nasıl dağıtırız, nasıl kendi içinde kavga çıkar diye çalışan ekipleri var. Defalarca söyledim. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Barış Pınarı Harekatı vardı. O, ‘millet ittifakı’nı nasıl dağıtırım onun hesabını yapıyor. Başka işin gücün mü yok? Erdoğan’ın CHP’yi dağıtmak için, ‘CHP kendi içinde kavgalıdır devleti yönetemez’ diye bir algı yaratmak istiyor. Devletin en kilit noktalarında kişileri devreye soktuğunu biliyorum. İsim vermek istemiyorum ama herkes biliyor. Devleti bilen herkes anlar.

Bu haber madem ki Türkiye’yi çalkaladı. Her konuda konuşma yapan Erdoğan niye bu konuda konuşmuyor? ‘Yok öyle bir şey’ desin. ‘Kimseyi davet etmedim, kimseyle bu konuyu hiç konuşmadım’ diyemez mi? Niye demiyor? Buradan Erdoğan’a açık ve net soruyorum.. Bu haber doğru mudur, yanlış mıdır kardeşim, söyle. Her konuda konuşuyor. Ağzını açtığında lafları arka arkaya sıralıyor. Türkiye’nin medya ve siyaset dünyasını ilgilendiriyor. Herkes konuşuyor.

‘Fabrika peşkeş çekildi’

Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası’na dair bir kararı da ekranda göstererek şunları sordu: “25 yıllığına işletme hakkını devrediyorsunuz. Şu soruyu sorayım… Kaça devrettin? İhale yaptın mı? Yaptın da bizim mi haberimiz olmadı? Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin silah fabrikası. Avrupa’nın en büyük entegre tank silah fabrikasıdır. Niye ihaleye çıkmadı? İkinci kararnameyi gizledi. Katarlılara hangi gerekçeyle verdin? Arsayı kiralasanız dünyanın parasını kazanırsınız. 50 milyon dolardan daha fazla kazanırsınız. Ben sana 1 ay içinde 50 milyon dolar bulacağım, dedim. Ben kendi ülkemin çıkarlarını savunuyorum. BMC’nin değil. Satılsa kiraya verilse para alınır. Nerede para? Ben ‘Peşkeş çekildi’ diyorum.”