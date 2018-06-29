Kılıçdaroğlu’ndan Eren Erdem yorumu: Dikta yönetiminden her şey beklenebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski vekili Eren Erdem’in tutuklanmasına ilişkin, ”Ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bir dikta yönetiminden her şey beklenebilir” dedi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’e konuşan Kılıçdaroğlu, durumun Türkiye’de adaletin olmadığını gösterdiğini söyledi.

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Erdem’in duruşmasının 19 Eylül’de yapılacağını, ancak mahkemenin öne aldığını belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Kimsenin yurt dışına kaçacağı yok, pasaportuna el konulmuş vaziyette zaten. Yurt dışı yasağı da var. Neden erkene alıyorsunuz. Hangi gerekçeyle erkene alıyorsunuz? Olay eski bir olay. Yeni bir olay olur, onun üzerine dava açarsınız. Eski bir olay dolayısıyla sabaha karşı evini basıyorsunuz, göz altına alıyorsunuz, tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıyorsunuz. Tutukluyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Talimatla oluyor. Yargının açık ve net talimatla bu kararı aldığı, duruşmayı erkene çektiği talimatla olduğu belli oluyor.”

‘Yargı bağımsızlığını beklemek çocukça bir şey’

CHP lideri ”Bunu başka gözaltı kararları izleyebilir mi?” sorusuna da şu yanıtı verdi: ‘‘Ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bir dikta yönetiminden her şey beklenebilir. Bir dikta yönetiminden demokrasiyi, kuvvetler ayrılığı ilkesini, yargı bağımsızlığını beklemek çocukça bir şey. Önümüzde despot bir yönetim var ve despot yönetimin ortaya koyduğu bir Türkiye gerçeği var. Biz bu gerçeği bilerek siyasetimizi bunun üzerine inşa ediyoruz. Bu gerçeği nasıl demokrasiye döndürebiliriz, bunun üzerine mücadelemizi yürütüyoruz. İşin özü bu.”

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CHP, Eren Erdem’den emin: Dava sonucunda aklanacağına inanıyoruz