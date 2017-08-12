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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Eren Bülbül’ mesajı: 15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün öldürülmesine dair mesajında PKK’ya “15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışma esnasında 15 yaşındaki Eren Bülbül ve uzman çavuş Ferhat Gedik hayatını kaybetmişti.

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Bülbül’ün bölgede gördüğü PKK’lıları ihbar ettiği belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu, Bülbül ve Gedik için Twitter hesabından “15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız! Hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’e rahmet diliyorum” mesajını paylaştı.

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