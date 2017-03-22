Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın sözlerine tepki: Bütün dünyayı tehdit eden bir cümle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa ile ilgili açıklamasının ‘dünyayı tehdit’ anlamı taşıdığını söyledi.

Öğle saatlerinde ‘Ak Saray’da düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, son dönemde ilişkilerin iyice gerildiği Avrupa’ya seslenmişti: “Dünyanın her yerinde bu yaşananlar takip ediliyor. Siz böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz. Bunun için Türkiye olarak Avrupa’yı özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz.”

Habertürk TV’ye konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözleriyle ilgili, “Böyle bir cümleyi Türkiye’nin değil, dünyanın hiçbir cumhurbaşkanı kullanmamalı. Kendi vatandaşı değil, bütün dünyayı tehdit eden bir cümledir ve son derece tehlikeli” ifadelerini kullandı.

‘AB, Türkiye’ye çifte standart uyguluyor’

Avrupa ile yaşanan ‘referandum krizi’ne de değinen Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye çifte standart uyguladığını savunarak, “Bu Avrupa’nın etik değerleri ile bağdaşmıyor. Bizi rahatlıkla AB’ye uyum sağlayacak bir ülke olarak görmeyebilirler. Dolayısı ile ben AB’nin Türkiye’ye dürüst davranmadığını ve çifte standart uyguladığını kabul ediyorum” dedi.

‘Hükümetin AB politikaları tutarlı değil’

CHP lideri, Avrupa konusunda hükümete eleştirilerini de şöyle yöneltti: “Niye AB’nin bize yapın demesini bekliyoruz? Gelin kendimiz yapalım. Ama maalesef bu olmuyor. Yapmıyorlar. Hükümetin AB politikaları tutarlı değil. Türkiye’de demokratik standartlar geriledikçe belli tepkiler geliyor. Bugün insan hakkı ihlallerini dünya, o ülkenin iç meselesi olarak görmüyor. Bu çerçeveden baktığınız zaman biz insan hakkı ihlallerini bir şekilde sıfırlamalıyız.”

‘Hayır’ çıkarsa erken seçimi doğru bulmayız’

Kılıçdaroülu, referandumdan ‘Hayır’ çıkması halinde erken seçime gitmeyi doğru bulmadığını söyledi: “Hayır’ çıkarsa cumhurbaşkanının makamına saygı gösteririz. Halk seçti. Binali bey zaten Başbakan. Parlamentoda çoğunluk AK Parti’de. Erken seçim çağrısı olmaz, neden olsun. Türkiye’nin bu kadar derdi varken yeniden seçime gitmeyi doğru bulmam. Ama iktidar derse ki erken seçim yapacağız kanun teklifi gelir. Kararı 550 kişi oturur kararını alır, bir kişi değil.”