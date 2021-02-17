Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: O beş sorunun cevabını mutlaka senden alacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine “Terbiyesiz herif” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “O beş sorunun cevabını mutlaka senden alacağım.”

Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde PKK’ya yönelik operasyona ilişkin “13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” demiş, cumhurbaşkanına beş soru yöneltmişti.

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Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’na “Utanmadan sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak ‘Bunun sorumlusu cumhurbaşkanıdır’ diyorsun” diyerek, “Terbiyesiz herif” ifadesini kullanmıştı.

İnsan için ahlak, elbiseden daha önemlidir. pic.twitter.com/OGdoPvzgvQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 17, 2021

Kılıçdaroğlu bunun üzerine Twitter’dan “İnsan için ahlak, elbiseden daha önemlidir” diyerek, şunları kaydetti: “Bugün Erdoğan bana hakaret ediyor. Kontrolünü kaybedip, ‘Terbiyesiz’ bile diyor. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için ve kendisine beş soru sordum. Şehit aileleri adına sordum, milletimiz adına sordum. ‘Beş soruya cevap ver’ dedim, en azından toplum neyin ne olup olmadığını öğrensin diye ama sen bütün bunları bırakıyorsun, bana hakaret ediyorsun. Hangi gerekçeyle hakaret ediyorsun? İşin reklamına kaçıyorsun. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim.”