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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Aileyi, muhtarı aradık, daha kimi arayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘PKK’yla el ele gezen siyasi örgütle kol kola veren siyasi partiler’in cenazeye giderken dikkatli düşünmeleri gerektiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırıya karıştığı belirtilen dokuz kişiden sekizi serbest kalırken, görüntülerde Kılıçdaroğlu’na vurduğu görülen Osman Sarıgün’ün gözaltı süresi uzatılmıştı.

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Kılıçdaroğlu, “Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin anlamı yok. Ben bile bir cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinden önce gidişim orayı rahatsız eder mi diye soruyorum. ‘Eğer edecekse gitmeyeyim’ derim” diyen Erdoğan’a muhtar ve aileyle görüştüğünü söyleyerek yanıt verdi. CHP lideri, “Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kendisini aramayan Erdoğan için de “Erdoğan’ın telefon etmesi gibi bir beklentim yok” dedi.

Erdoğan, gazetecilerin “Kılıçdaroğlu’nu arayacak mısınız?” sorusunu, “Yorumumu yaptım niye arayayım” diye yanıtlamıştı.

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