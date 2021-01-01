Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘vitrin mankeni’ yanıtı: Biraz da sesini kes ya

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘vitrin mankeni’ açıklamasına karşı, “Ya biraz da sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç.” dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘yanına iki başörtülü alarak milleti aldatmaya çalıştığını’ aktararak, “Milleti aldatamazsınız. Geçti o günler. Yanına iki değil 20 tane başörtülü koysan da senin ne olduğunu biliyorlar” ifadelerini kullanmış ve “Oy almak için bazı yerlerde başörtülü bazılarını vitrin mankeni gibi koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o günler. Parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri görmüyor musun bunları? Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldın. Bay Kemal bir şey söyleyemiyor” demişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu, bunun üzerine şunları söyledi: “Ne demek ya? ‘Vitrin mankeni…’ Dönüp bir kendisine baksın bakalım. Ya insan gerçekten üzülüyor. O koltuğun hakkını ver sen… Oturduğu koltukta millete, vatandaşa, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor. Ne demek ya ‘vitrin mankeni’? Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir partiden olursa vitrin mankeni…

Herhalde bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Toplumu ayrıştımak, toplumu kavga eder hale getirmek… Yetmedi mi arkadaş ya, yetmedi mi ya? Senden yana olan herkes çok iyi karşında olan herkes düşman. Ne düşmanı ya? Ya bu ülkede yaşıyoruz, beraber yaşıyoruz ya. Başı açığı, başı kapalı, kadını, erkeği, yaşlısı, genci beraber yaşıyoruz ya. Ya gerçekten acıyorum gerçekten. Allah akıl fikir versin ona başka ne söyliyeyim?”

Erdoğan’ın açıklaması, sosyal medyada da büyük tepki çekti. Twitter’da ‘ÖzürDileErdoğan’ etiketi, trendlerde bir numaraya yükseldi.