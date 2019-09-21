Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a videolu ‘tank palet’ yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ‘yalancılıkla’ suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki tank palet fabrikasının, Katar ordusuna satıldığını, bizzat BMC fabrikası sahibi Ethem Sancak ve Erdoğan’ın video konuşmalarından yapılan alıntılarla gösterdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için ABD’nin New York kentine hareketinden önce havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, FOX TV muhabirinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Arifiye’de tank-palet fabrikasının gizli kararnameyle satıldığına dair iddialarına ilişkin sorusuna ise şöyle yanıt vermişti: “FOX TV’yi bir yalan medya olmaktan çıkarın. Dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenleyen bir isim. Türkiye’nin cumhurbaşkanı burada satın alma diye bir şey olmadığını söylüyor… Burası kirayla bu kuruma verilmiştir; 25 yıl süreyle kiralanmıştır. Biz bir şey yaparken ülkeye faydasını düşünürüz… Belediyede işten çıkarılanlarla ilgili Fox bir haber yapıyor mu? Önce bu yayın politikasını değiştirin. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.”

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Kılıçdaroğlu ise twitter hesabındaki videolu paylaşımında, şöyle dedi: “Sarayda oturan zat, Tank Palet Fabrikası’nın Katar ordusuna peşkeş çekildiğini inkar etmişti, gerçekleri söyleyen özgür medyayı da yalan haber yapmakla suçlamıştı… Ama ben onun gizlediği tüm gerçekleri halkımla paylaşmaya devam edeceğim!”

Sarayda oturan zat, Tank Palet Fabrikası’nın Katar ordusuna peşkeş çekildiğini inkar etmişti, gerçekleri söyleyen özgür medyayı da yalan haber yapmakla suçlamıştı… Ama ben onun gizlediği tüm gerçekleri halkımla paylaşmaya devam edeceğim! pic.twitter.com/fii7YSR2HP — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 21, 2019

Videoda Ethem Sancak’ın “BMC’nin yüzde 50 eksi 1’ini Katar ordusuna sattık”, Erdoğan’ın “Tank Palet Fabrikasını 25 yıllığına Katar-Türk işbirliği olan BMC’ye devrettik. Bu tesisi modernize etmemiz ve daha etkin kullanmamız şart hale gelmiştir. Bu çalışmaları sadece kamu imkanlarıyla gerçekleştirmeye kalktığımızda en az 50 milyon dolar gerekiyor” sözleri net olarak duyuluyor.

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Kılıçdaroğlu ise videoda söz konusu 50 milyon doları kendisinin bulabileceğini öne sürerek, “O sözleşmeyi iptal et” diyor.