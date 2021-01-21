Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a video: Rastgele…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hesabını etiketleyip, ‘Rastgele…’ yazarak esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatan bir video paylaştı.

‘Bu filmde yer alan kişi ve olaylar gerçektir’ ifadeleriyle başlayan video, esnafların ekonomik sıkıntı yaşadıklarını anlatmalarını içeriyor.

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Videonun sonlarına doğru sesi duyulan Kılıçdaroğlu ise, çözüm önerilerini şöyle aktarıyor: “Esnaf gerçekten korunmak isteniyorsa, onun beklentilerini onun sorunlarını dinlemek zorundayız. Stopaj vergisi kalkması lazım. Beklentilerine cevap vermek zorundayız.

Esnaf bakanlığı… Esnaf bakanlığı olacak ki, esnafın doğrudan doğruya muhattap olduğu, derdini anlatabileceği, çözmediği zaman şikayet edebileği bir bakan olsun.”