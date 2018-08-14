Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Sıkıştığı zaman ‘Bu milli mesele yanıma gel’ diyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vitrin değişikliğinin ardından yapılan ilk merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısında, ekonomide yaşananlarla ilgili, “Sürekli muhalefeti ötekileştiren (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan, sıkıştığı zaman ‘Bu milli mesele yanıma gel’ diyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, dolardaki artış üzerine hükümete eleştirel bir dille 13 öneri sunmuştu. Önerilerde hükümetin yolsuzluk ve israf yaptığı belirtilmiş, ülkede liyakat ve hukukun üstünlüğünün olmadığı ifade edilmişti.

Reklam

Erdoğan’ın yanıtı ise “Koltuk seni bıraktı. Şimdi de döviz baronlarıyla hareket ediyorsun” olmuştu.

‘Sorumluluğu Trump’a atıyor’

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre MYK’da en önemli gündem konusu ekonomide yaşananlar oldu. Toplantıda, iki ayrı görüş ortaya çıktı. Bir grup MYK üyesi, ABD yaptırımlarını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumunu eleştirerek parti politikasında ‘ABD karşıtlığına’ öncelik verilmesi ve bu konuda iktidarın açıklamaları arasından doğru bulunanlara destek çıkılması gerektiğini savundu. Ancak bazı üyeler de gelinen aşamanın tek sorumlusunun ABD olmadığını, iktidarın da sorumluluğunun bulunduğunun vurgulanması gerektiğini vurguladı.

Reklam

ABD’nin Türkiye’ye karşı tutumunun asla kabul edilemeyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, ‘dayatmacı politikanın karşısında durulması gerektiğini’ ifade etti. CHP lideri, “Ekonomi ciddi bir krizde. Ama iktidar ülkeyi yönetemediği gibi bu kriz sürecini de yönetemiyor. Kendi beceriksizliklerini, olayı farklı alanlara çekerek örtbas etmeye çalışıyorlar. Sürekli muhalefeti ötekileştiren Erdoğan, sıkıştığı zaman ‘Bu milli mesele yanıma gel’ diyor” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ekonomik krizle ilgili Erdoğan’ın sorumluluğu Trump’a attığını belirterek, ekonominin bu hale gelmesinde iktidarın da sorumlulukları olduğunun ve ekonomik krizin temel nedenlerinin halka anlatılması gerektiğini söyledi.

‘Karamsarlığı dağıtmamız lazım’

Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay tartışmalarına da değindi: “Yerel seçimlere hazırlanacağız, umutsuzluğu umuda dönüştürmeliyiz. Özellikle saraya yakın medyada yaratılmaya çalışılan karamsarlığı dağıtmamız lazım. Arkadaşlarımız demokratik haklarını kullandılar. Her iki taraflı da sınırı aşan beyanlar olmuş olabilir ama artık bir kırgınlık yerine kucaklaşma zamanı. Yeni MYK’dan tüm örgütü, tabanı kucaklayarak çalışmasını bekliyoruz. Barış iklimini hâkim kılacak bir çalışma yapılmasını bekliyoruz.”