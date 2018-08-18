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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Diktatör, kim döviz baronlarıyla hareket ediyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Sevgili diktatör, şimdi söyle bakalım: Kim döviz baronlarıyla hareket ediyor?”

Kılıçdaroğlu, dolardaki artış üzerine hükümete eleştirel bir dille 13 öneri sunmuştu. Önerilerde hükümetin yolsuzluk ve israf yaptığı belirtilmiş, ülkede liyakat ve hukukun üstünlüğünün olmadığı ifade edilmişti.

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Erdoğan’ın yanıtı ise “Koltuk seni bıraktı. Şimdi de döviz baronlarıyla hareket ediyorsun” olmuştu.

Twitter’dan Erdoğan’a yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin krizden çıkıp, dış şoklara karşı güçlenmesi için 13 madde halinden çözümler önerdik. Diktatör bundan rahatsız oldu! “Kılıçdaroğlu döviz baronlarıyla hareket ediyor” dedi… Öyle anlaşılıyor ki ‘Kılıçdaroğlu hastalığı’ yeniden nüksetti” dedi.

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80 milyon adına hatırlatma yaptığını söyleyen CHP lideri, şöyle devam etti: “Sıradan vatandaş, elindeki doları, dövizleri bozduruyor. Esnafı, çiftçisi, işçisi… Peki, dolarla milyarlık ihale alan yandaşlardan hangisi elindeki dolarları bozdurdu? Hangisi ‘Köprü, yol geçişleri dolar endeksli olmasın Türk Lirası ile olsun’ dedi? Ve son soru: Sevgili diktatör, şimdi söyle bakalım: Kim döviz baronlarıyla hareket ediyor?”

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