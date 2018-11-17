Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: İstanbul’a ihanet edenlerden hesap soracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mart sonundaki yerel seçimlerde İstanbul’daki iddiasını dile getirerek, “İstanbul’a ihanet edenlerden hesap soracağız. Biz İstanbul’u yaşanabilir bir kent yapacağız” dedi.

Sarıyer’de mahalle temsilcileri toplantısına katılan CHP lideri, “İstanbul’da İstanbullu nefes almak için CHP’li belediyelere gelir. CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde demokrasi vardır. Kadın erkek eşitliği vardır. Düşünceye saygı vardır” derken, bunu Türkiye geneline yaymanın görevleri olduğunu belirtti.

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Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde, partide daha önce gençler için yüzde 33, kadınlar için yüzde 20 olarak belirlenen kotalara uyulacağını söyledi.

‘İstanbul’a ihanet ettiklerini onlar söylüyorlar’

İstanbul için partisinin iddiasını dile getiren CHP lideri, AKP’nin 16 yıldır İstanbul’u yönettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatıp “İstanbul’a ihanet ettiklerini onlar söylüyorlar” dedi.

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Erdoğan, bir dönem belediye başkanlığını da yaptığı İstanbul’a ‘ihanet ettiğini’ söyleyerek, “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” demişti.

‘Yaşanabilir bir kent yapacağız’

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “İstanbul’a ihanet edenleri İstanbul’dan çekip çıkarmak, İstanbul’un göğsüne saplanan ihanet hançerini de çekip çıkarmak Allah’ın izniyle bize nasip olacaktır. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış. İstanbul’a ihanet edenlerden hesap soracağız. Rant için para için, köşeyi dönmek için insanları sürdüler. Yerlerinden yurtlarından ettiler. Yandaşlarına büyük rantlar sağladılar. Biz bunların hepsini düzelteceğiz. Biz İstanbul’u yaşanabilir bir kent yapacağız. Biz İstanbul’u dünyanın bütün metropolleriyle yarışan yaşanabilir bir kent yapacağız.”