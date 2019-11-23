Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a hodri meydan: İstediğin televizyonunda tartışalım

İzmir’de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün İzmir’in Bayındır ve Kiraz ilçelerinde yaptığı konuşmada kendisine ve CHP’ye yönelik sözlerine sert tepki göstererek, “İster cumhurbaşkanlığını ortaya koy, ister koyma, seninle her yerde, her ortamda tartışmaya hazırım” dedi.

İzmir’de elektrik üretim tesisinin açılışında bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a yakın televizyonları işaret ederek, “Senin televizyonlarında istediğin birinde tartışalım. A Haber’e de gideriz, ATV’ye de gideriz, gelmeyen namerttir” ifadesini kullandı.

Reklam

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ‘Bay Kemal’ eleştirilerine ise şu sözlerle yanıt verdi: “Bu halk ne olacak? Ben söyleyince kızıyorlar, Bay Kemal diyorlar. Bay Kemallerin tamamı onurlu insanlardır. Haram yemez, kul hakkı yemez Bay Kemaller!”

Kılıçdaroğlu, CHP’ye kumpas kurulduğunu, ciddi oyunlar oynandığını ileri sürerek, şöyle dedi: “Ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Sandalye atacak, yumruk atacak adam bulacaklar. Kim sandalye atarsa, yumruk atarsa yakasından yakalayın dışarı atın. O kişi CHP’li değil Saray’ın adamıdır.”

Ayrıntılar gelecek…