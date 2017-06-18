Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a davet: Karavanımda altın klozet yok, arzu ederse gelsin


 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nde dördüncü gün sona erdi.

Fotoğraflar: @herkesicinCHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Adalet Yürüyüşü’ üzerinden hem yargıya hem Kılıçdaroğlu’na mesaj vermişti“Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın.”

‘Benim karavanda altın klozet yok’

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu ve gelininin yanısıra kalabalık bir CHP milletvekili heyeti ve yurttaşlar destek veriyor. Bugün Zülfü Livaneli, gazeteci Tuluhan Tekelioğlu, müzisyenler Burhan Şeşen ve Ege yürüyüşe katıldı.

Gün boyu yağmur altında devam eden 18 kilometrelik yürüyüş, Şeker Bölge Trafik’te sona erdi.

Yürüyüş öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, “Dört gündür adalet için sevgiyle, hoşgörüyle, müzikle yürüyoruz. Hiç kimseyi rahatsız etmemeye özen gösteriyoruz. Herkesi kucaklıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “20 Temmuz darbecisi” diyerek seslenen CHP lideri “Vallahi benim karavanda altın klozet yok, arzu ederse gelsin ben kendisini bir gece misafir edebilirim. Bizi tahrik etmek istiyorlar, tahriklere kapılmayacağız. Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar, hakim, savcı çağırırmış. Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz” dedi.

‘Soruma yanıt vermiş değil’

Hükümet kanadından gelen tepkilere “Bu kadar eleştiriyorlar, ‘Bizim ülkemizde adalet var, niye yürüyorsunuz’ diyemiyorlar ? Çünkü onlarda iyi biliyorlar ki adalet yok” diyerek yanıt veren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Peki bu söylemlerin kaynağı nedir ? Acizlik ve zavallılık. 20 Temmuz darbecisine bir soru sormuştum daha önceleri. Benim her sözüme hemen cevap veriyor ama bu soruma nedense hiç cevap vermiyor. Sorduğum soru son derece sıradan ama önemli bir soruydu. Demiştim ki; Namus ve şeref kavramı sizin için neyi hatırlatıyor? Sizin için bu kavramların önemi nedir ? Ama şu ana kadar bu soruma yanıt vermiş değil.”

‘Gözü yaşlı babalara bir umut’

Babalar Günü’nü hatırlatan CHP lideri, “Bugün Babalar Günü. Bugünkü adımlarımı, evlatları sorgusuz sualsiz tutuklanan gözü yaşlı babalara bir umut verebilmek için atıyorum” diye konuştu.

Gün sonunda, Kızılcahamam Orman İşletme Şefliği yakınında oluşturulan kampın çevresinde yaklaşık 200 asker görev aldı. Kampın çevresi, jandarma tarafından bariyerlerle çevrilirken, içeri girenlere ve çevredeki araçlara arama yapıldı.

AKP’li Canikli, ‘Adalet Yürüyüşü’nden ‘kaos’ çıkardı: FETÖ’ye destektir

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nde bir yurttaş kalp krizi geçirdi

Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek: Allah gücünü artırsın

Erdoğan’a ’20 Temmuz darbecisi’ diyen Kılıçdaroğlu: Bizi tahrik etmek istiyorlar

Erdoğan’ın ‘Adalet Yürüyüşü’ yorumu: 15 Temmuz’dakilerden ne farkınız var?

‘Adalet Yürüyüşü’ndeki CHP’den Gezi’ye selam: ‘Duran adam’ eylemi yaptılar

HDP’den CHP’ye: Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

CHP’den Erdoğan’a yanıt: ‘Kılıçdaroğlu’nu gözaltına alın’ diye talimat veriyor

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na açık ‘mesaj’: Yargı yarın sizi de çağırırsa şaşırmayın

Deniz Zeyrek: Hakkında en çok dosya olan CHP’li 29 dosya ile Kemal Kılıçdaroğlu’ydu

‘Adalet Yürüyüşü’ne doktor dokunuşu: Ek egzersizler verildi, program düzenlendi

‘Adalet Yürüyüşü’nde 3’üncü gün: Kavurmacı’nın tutuklanması doğru değil

CHP parti meclisi üyesi: Adalet Edirne’ye de lazım

Başbakandan CHP’ye: Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin

HDP’ye göre ‘Adalet Yürüyüşü’: ‘Diktayı durdurmak için’ fırsat olabilir

Askeri öğrenciyken tutuklanan oğlu için yürüyor: Bu çocukların suçu neydi?

Yıldırım’a göre ‘Bu yol, yol değil’: Kılıçdaroğlu yürüyüşe umarım son verir

Bozdağ da topa girdi: Mahkeme kararı halkı sokağa davet ederek denetlenemez

Kılıçdaroğlu’ndan ‘karşılaşma’yı merak eden Bahçeli’ye: Katılırsa kendisi görür

Akşener: Ana muhalefet lideri ‘adalet’ diye yürüyorsa, herkes düşünmeli

Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’nin ‘gözdağı’na kısa yanıt: Onun da adalate ihtiyacı olacak

CHP İzmir’den de İstanbul’a yürüyecek

BBP lideri CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştirdi: Sokaklar çare değil

CHP’den ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştiren Bahçeli’ye: Talihsiz, çirkin ve tahrik edici

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ görseli Meclis’te tartışma yarattı: Kime mesaj veriyorsunuz?

‘Adalet Yürüyüşü’nde ilk mola: Yorgun değil kararlıyız

‘Herkes için adalet’ diyen CHP’li Aksünger: Tutuklu HDP’liler için de yürüyoruz

AKP ‘Adalet Yürüyüşü’ne baktı, ‘akıl tutulması’ gördü

Bahçeli ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP’ye çattı: Önyargıyla kıyameti kopardılar

Reuters objektifinden ‘Adalet Yürüyüşü’

İlahiyatçı Eliaçık: İstanbul’a değil, Edirne’ye Demirtaş’ın yanına kadar yürünsün

‘Adalet Yürüyüşü’yle eşzamanlı: Maçka Parkı’nda ‘Adalet Nöbeti’ başlatıldı

HDP’den CHP’ye ‘imalı’ destek: Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız

Kılıçdaroğlu İstanbul yolunda: Yürüyüşümüz adalet gelene kadar sürecek

Berberoğlu’nun tutuklanmasına neden olan MİT TIR’ları davasında neler olmuştu…

HDP’den CHP’ye ‘imalı’ destek: Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız

Kılıçdaroğlu ‘adalet yürüyüşü’nü anlattı: Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğiz

‘Gandhi sahaya indi’: Milletvekili tutuklanan CHP’den eylem kararı

HDP Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınadı: Darbe sürecine boğun eğmeyeceğiz

AKP’li Turan’dan Meclis’i terk eden CHP’ye: Dokunulmazlık oylamasında ‘Evet’ dediniz

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nu aramış: Moralini bozma, arkandayız

CHP grubu Meclis’i terk etti: Berberoğlu kararı faşizmin tescili

Mahkeme, Berberoğlu’nu kaçar diye tutuklamış

CHP, Berberoğlu kararına çok sert: Lanet olsun, gün gelecek, Erdoğan yargılanacak

MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis verilen CHP’li vekil Enis Berberoğlu tutuklandı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...