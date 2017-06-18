Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a davet: Karavanımda altın klozet yok, arzu ederse gelsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nde dördüncü gün sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Adalet Yürüyüşü’ üzerinden hem yargıya hem Kılıçdaroğlu’na mesaj vermişti: “Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın.”

‘Benim karavanda altın klozet yok’

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu ve gelininin yanısıra kalabalık bir CHP milletvekili heyeti ve yurttaşlar destek veriyor. Bugün Zülfü Livaneli, gazeteci Tuluhan Tekelioğlu, müzisyenler Burhan Şeşen ve Ege yürüyüşe katıldı.

Gün boyu yağmur altında devam eden 18 kilometrelik yürüyüş, Şeker Bölge Trafik’te sona erdi.

Yürüyüş öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, “Dört gündür adalet için sevgiyle, hoşgörüyle, müzikle yürüyoruz. Hiç kimseyi rahatsız etmemeye özen gösteriyoruz. Herkesi kucaklıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “20 Temmuz darbecisi” diyerek seslenen CHP lideri “Vallahi benim karavanda altın klozet yok, arzu ederse gelsin ben kendisini bir gece misafir edebilirim. Bizi tahrik etmek istiyorlar, tahriklere kapılmayacağız. Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar, hakim, savcı çağırırmış. Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz” dedi.

‘Soruma yanıt vermiş değil’

Hükümet kanadından gelen tepkilere “Bu kadar eleştiriyorlar, ‘Bizim ülkemizde adalet var, niye yürüyorsunuz’ diyemiyorlar ? Çünkü onlarda iyi biliyorlar ki adalet yok” diyerek yanıt veren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Peki bu söylemlerin kaynağı nedir ? Acizlik ve zavallılık. 20 Temmuz darbecisine bir soru sormuştum daha önceleri. Benim her sözüme hemen cevap veriyor ama bu soruma nedense hiç cevap vermiyor. Sorduğum soru son derece sıradan ama önemli bir soruydu. Demiştim ki; Namus ve şeref kavramı sizin için neyi hatırlatıyor? Sizin için bu kavramların önemi nedir ? Ama şu ana kadar bu soruma yanıt vermiş değil.”

‘Gözü yaşlı babalara bir umut’

Babalar Günü’nü hatırlatan CHP lideri, “Bugün Babalar Günü. Bugünkü adımlarımı, evlatları sorgusuz sualsiz tutuklanan gözü yaşlı babalara bir umut verebilmek için atıyorum” diye konuştu.

Gün sonunda, Kızılcahamam Orman İşletme Şefliği yakınında oluşturulan kampın çevresinde yaklaşık 200 asker görev aldı. Kampın çevresi, jandarma tarafından bariyerlerle çevrilirken, içeri girenlere ve çevredeki araçlara arama yapıldı.