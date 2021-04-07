Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP, darbe kokan bildiriyi aklama çalışıyor” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi?”

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

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İmzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Erdoğan, bugün Meclis’teki haftalık grup konuşmasında “CHP, bir grup emekli amiralin buram buram darbe kokan bildirisini aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. CHP darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor” demişti.

‘Bu aklı size kim veriyor‘

Seni gidi algıcı seni! pic.twitter.com/NLovQqXNaI — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 7, 2021

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden “Seni gidi algıcı seni” yazarak paylaştığı videoda şunlar kaydetti: “Neymiş efendim, bazı imzacı emekli amirallerin eşleri, gelinleri, damatları, görümceleri, kardeşleri CHP’liymiş. Şu zekaya bak Allah aşkına. Bu aklı size kim veriyor?

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Eğer sen darbeci akrabası arıyorsan, ben sana söyleyeyim: 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi? Siz şehitlere bile saygı duymuyorsunuz. İstiyorsan şehit ailelerine soralım ne diyecekler.”

Eylül 2018’de, darbe girişiminin kilit isimlerinden tümgeneral Mehmet Dişli’nin kardeşi AKP’li eski vekil Şaban Dişli, Türkiye’nin Lahey büyükelçisi olarak atanmıştı.