Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Cumhuriyet tarihinde hep aldatılan biri gelmiş midir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın defalarca kandırıldığını, aldatıldığını ifade ettiğini anımsatarak, “Ben kandırıldım” diyen keşinin devletin başında durmaması gerektiğini savundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ‘FETÖ’ konusunda 27 Şubat’ta Erdoğan, “Aldatıldık. Ben dahi aldatıldım” dediğini anımsatarak şunları söyledi: “Sen çocuk musun? Sen bilerek yaptın. Ne aldatılması? Bir terör örgütü devletin en tepesindeki ismi aldatıyorsa senin o koltukta oturmaman lazım. 3 Ağustos 2016, ‘Rabbim de milletim de bizi affetsin’ dedi. Peki 251 kişinin kanı ne olacak? Seni kandırmadılar. Bir ipte iki cambaz oynamaz. Cambazlardan biri düştü. Her gelen seni aldatmış hala koltuğunda oturuyor... Örnek çok, Obama’nın da kendisini aldattığını söyledi. ‘Ben devleti yönetemiyorum en iyisi izzet ü ikbal ile devlet yönetiminden çekiliyorum’ diyeceksin. Cumhuriyet tarihinde hep aldatılan biri gelmiş midir?…”

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‘Türkiye’nin tank palet fabrikasını yabancıya satanlar, egemen güçlerin taşeronluğuna soyunanların, İdlib’de şehit olan 33 askerin hesabını soramayanların’ CHP’nin milliyetçiliğini sorgulayamayacağını söyleyen CHP lideri, “Bizim milliyetçiliğimiz mevsimsel değildir” dedi.

Sansürün kaldırılmasının yıldönümü 24 Temmuz’un basın bayramı olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, yüzlerce gazetecinin kalemlerini övgü için kullanmadıkları için tutuklu olduğunu söyledi. Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Müyesser Yıldız, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in adlarını anan CHP lideri, “Kimse gazetecilerden kalemlerini satmalarını beklemesin” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

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*Van Gölü’nde batan, göçmenleri taşıyan teknede yaşamını yitirenlerin sorumluluğu alınmalı. Sinek geçse görülebiliyor. Bunun aydınlanması gerek.

*Rize’de sel felaketi sonrasında 13 Temmuz’da yardım isteniyor, 14 Temmuz’da yardım geliyor. İnsanı kurtarmıyorsa ambulans helikopterin ne anlamı var?

*Erdoğan’ın dünyaya meydan okuduğu filan yok. Dünya liderlerinden talimat alıp uygulayan isimdir.

*Fındığa verilecek fiyat 25 liranın altında olamaz. Son beş yılda kilo başında 11.77 dolardan 6.35 dolara düştü fındık fiyatı. Aradaki farkı kim yedi? Karadenizlilere seslenmek isterim. Her yıl fındık mevsiminde bu konu tartışılır. Maliyet belli, alacağın para belli değil. Maliyetin üzerine makul bir kar koyarsın alacağın parayı bilirsin. Üretici fındık bahçesine girmeden fiyat açıklanmalı. Fındık üreticisi halkın iktidarında bir yabancı firmanın egemenliğine girmeyeceğini görecek.

*Genç bir kızımız Pınar Gültekin öldürüldü. Hayatın her alanında kadın, işkenceye gelince.. öldürülen yine kadın. Geçenlerde kadın dernekleriyle zoom üzerinde toplantı yaptık. Taleplerini ilettiler. 306 kadın örgütünün temsilcisi katıldı. Bana en önemli taleplerinin ne olduğunu yazmalarını istedim, parlamentoda ileteceğim dedim. İlettikleri beş talep şöyle:

1-Kadınlarla erkeklerin eşit olduğu fikrini kabul edin

2-Kadınların her alanda eşit temsili için somut adımlar atın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik girişimlerden vazgeçin Kadınların şiddetsiz bir yaşam sürmesi için gerekli adımları atan

3- 12 yıl kesintisiz ve ücretsiz eğitime geçin

4- Kadınların kazanılmış yasal haklarını (nafakanın süreyle sınırlandırılması, miras vs.) tehdit eden söylemlerden vazgeçin.

5-İstihdam politikalarında eşitliği sağlayın.

Kadın-erkek eşitliğini istiyorsanız CHP’ye oy vereceksiniz.

*“Kıdem tazminatını değiştireceğiz” dediler. İşçiler gayet net tavırlarını ortaya koydular. Öve öve bitiremeyen Erdoğan, “Bu işi böyle yapmak adil değil” demeye başladı. Niye konuşmadın o zaman?

*Salgında insanlar 1169 lirayla geçiniyor (ücretsiz izne çıkarılanlara verilen miktarı kast ediyor). Türkiye’de 81 milyon bir aile için çalışıyor.

*15 Temmuz Şehit ve Gazileri için toplanan paralara el koydun. Hayatı para üzerine inşa edilmiş. Çiftçinin, esnafın, şiddete uğrayan kadının halinden anlamaz sonra gider Vatan millet Sakarya edebiyatı yok. Aynı şey Beşiktaş’ta ölen polislerde oldu. Siz şehidin parasına nasıl el koyarsınız? Size cehennem bile lüks.