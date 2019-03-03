Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a atıf: Bay Kemal namusludur, kul hakkı yemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik ‘Bay Kemal’ yakıştırması yaparak yaptığı eleştirilere, kendisi için aynı nitelemeyi kullanarak yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara’nın Emadağ ilçesinde halka hitap eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Memleketin sorunu fazla, işsizlik bi taraftan ekonomi bi taraftan. ‘Bay Kemal konuşuyor’ diyorlar! Evet Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal doğruları söylüyor. Bay Kemal’in özelliği, haram yemez, kul hakkı yemez, fakir fukaranın yanındadır, Saray’larda oturmaz evinde oturur. Bay Kemal çocuklarına telefon açıp ‘Oğlum paraları sıfırladın mı?’ demez. Bay Kemal ne yapar? Dürüst ve namuslu adamdır. Devleti soymaz.”