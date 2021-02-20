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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘5 kuruş’luk tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘5 kuruşluk’ tazminat davası açtı.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

ANKA’nın haberine göre CHP liderinin avukatı Celal Çelik, 17 sayfalık dava dilekçesini dün Ankara’da nöbetçi asliye hukuk mahkemesine sundu.

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Erdoğan’ın yıllar önce söyledikleri dahil çok sayıda açıklamasına yer verilen dilekçede, cumhurbaşkanının değerlendirmelerinde ‘hakaret ve iftira’ bulunduğu savunuldu.

Dilekçede, Erdoğan’ın 17 Şubat’ta kongredeki konuşmasıyla Kılıçdaroğlu’nun ‘kişilik değerlerine zarar verilmeye çalışıldığı’ öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu, 5 kuruş manevi tazminat ve ilamın tirajı en yüksek beş gazetede yayınlanmasını talep etti.

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Kılıçdaroğlu’nun talimatı dilekçede

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Her ne kadar dava konusu hakaret kapsamlı sözlerin ağırlığı, davalı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişiliği ve ekonomik ve sosyal durumu çok yüksek miktarlı tazminata hükmedilmesini gerektirmekte ise de bizzat müvekkilin; ‘Adamına göre, kişiliğine göre, ederine göre tazminat olmalı, benim için Recep Tayyip Erdoğan’ın değeri 5 paradır, o nedenle 5 paralık dava açılması lazım, ancak madem ‘Para’ birimi tedavülde yok, o halde 5 Kuruşluk dava aç ve bunu da belirt’ talimatı çerçevesinde sadece 5 Kuruşluk dava açma yoluna gidilmiştir.”

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