Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 1105 no’lu kararnameyi niye gizliyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisinde değindiği ve Sakarya’daki tank palet fabrikasının Katarlılara satışıyla ilgili olduğunu ima ettiği 1105 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesini bir kez daha gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Neden gizliyorsun” diye seslendi.

Kılıçdaroğlu pazar günü parti meclisi toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Bahçeli’ye sesleniyorum 1105 sayılı kararı Erdoğan’dan al ve açıkla. Tarihi görevin. Ya da açıklayacaksın ya da Katar ordusuna fabrikayı peşkeş çeken iktidarı desteklemeyi keseceksin” diye seslenmişti.

Reklam

Denizli’nin Babadağ ilçesinde, 31 Mart’ta seçilen CHP’li belediye başkanı Ali Atlı’yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu halka seslenen CHP lideri şunları söyledi: “Bana dünyada bir örnek gösterin ABD, Kanada, Hindistan, Endonezya ya da herhangi bir ülke.. kendi silah fabrikasını yabancıya satsın. Bir devletin silah üreten askeri fabrikası o devletin namusudur. Nasıl yabancı bir orduya verirsin? Bunu söyledim. ‘Hayır satmadık’ dedi. sonra Resmi Gazete’de tank palet fabrikasının özelleştirme kararı yayımlandı. Şimdi bir kararname daha hazırladı. 1105 sayılı kararnameyi niye gizliyorsun? Benden niye gizliyorsun Ben bilirim nerede olursa olsun bulur halka söylerim, bu devletin, milletin çıkarı için söylerim.”

Yeni açıklanan verilere göre işsizliğin arttığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bir evde işsiz varsa orada huzur olmadığının altını çizdi. Üniversite mezunu gençlerin işsiz olduğunu bazen babalarının da işsiz olduğunu vurgulayan CHP lideri, “Çocuğuna harçlık veremeyen, önlük alamayan babanın dramını acaba sarayda oturanlar biliyor mu” dedi.

‘Suriyeliler asgari ücretin altında maaşla çalışıyor; bizim çocuklarımız işsiz’

“17 yılda ne yaptınız? Türkiye uçacaktı ne oldu” diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Suriye, Ortadoğu bataklığına neden girdiğini bir kez daha sorguladı ve ülkedeki Suriyelilere değindi: “Suriyeliler geldi onlara kızıyoruz. Onların ne günahı var. Kim getirdi onları buraya? 40 milyar dolar para veriyorsun Suriyelilere. Şimdi bir taraftan Trump bir taraftan Putin’le ‘İdlib’den Türkiye’ye nasıl Suriyeli gelmez’ diye plan yapılıyor. 3.5 milyon Suriyeli daha kapıya dayanabilir. Benim evladım işsiz Suriyeliler gelmiş asgari ücretin altında maaşlara çalışıyor ama bizim çocuklarımız işsiz. Bu konular üzerinde düşünmemiz lazım.”

Reklam

Herkesi kucaklayan bir siyaset yapacaklarını, “Şucu bucu” demeden Kuvayı Milliye ruhuyla memlekete sahip çıkmak zorunda olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı’ya başarılar diledi.