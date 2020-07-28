CHP liderinden Erbaş’a: ‘Ölenin arkasından dua edilir’ demiş.. etseydin o zaman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Ayasofya’da sarfettiği, “Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” sözlerine sert tepki gösterdi. CHP lideri, ‘lanet’ kelimesinin bir din adamına yakışmadığının altını çizdi.

Erbaş, geçen cuma günü, 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazı öncesinde verdiği cuma hutbesinde, “Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” demişti. Bazı barolar başta olmak üzere bu sözlerin Atatürk’ü hedef aldığını savunanların tepkisini çekmişti.

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Erbaş, Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan’ın konuyla ilgili sorusunu, “Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Geçen geçmiştir” diyerek yanıtlamıştı.

‘O koltuğu kirletiyorsun’

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri şu ifadeleri kullandı: “Lanet sözcüğü kullanılır mı? Bu sözcüğün bir din adamı tarafından kullanılması asla doğru değil. Din adamı lanet sözcüğünü kullanır mı? Bunlar liyakatin, tarihin, gerçeğin ne olduğunu bilmiyor. O koltuğun kendisine paye vereceğini sanıyor. Sen o koltuğu kirletiyorsun. O Koltuk sana paye vermez. Ölenin arkasından dua okunur demiş e okusaydın o zaman. Haddinizi aştığınızı bileceksiniz.”

‘Cesareti varsa sandığı koyar’

Atatürk’ün sayesinde beş vakit ezan okunduğunun altını çizen CHP liderinin gündeminde seçim de vardı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

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“Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Önümüzdeki süreç parlak bir süreç. Yeter ki sandığı koysunlar. Koyarlar mı? Bilmiyorum. Bir kişi karar verecek olan. Cesareti varsa sandığı koyar ve herkes boyunun ölçüsünü alır.”

‘Osman Kavala’dan intikam alıyorsunuz’

Osman Kavala’nın 1001 gündür tutuklu olduğunu anımsatan CHP lideri, beraat ettiği halde yeniden tutuklandığını belirterek şöyle konuştu: “Aynı dosyadan yeni bir suç uyduruyorsanız, siz Osman Kavala’dan intikam alıyorsunuz. Yargı değil artık olay bir intikama dönüşmüştür. Tıpkı Selahattin Bey gibi. O da her seferinde beraat ediyor, her seferinde yeni bir dosyadan yeniden tutuklanıyor. Sanıyorlar ki bunlar ‘Biz ettik siz etmeyin’ diyecekler. Niye desinler? Bunlar suçlu değilki.”

13 maddeye ‘Evet’ diyen dostumuzdur

Kılıçdaroğlu, hafta sonu düzenlenen kurultayda sarfettiği, “Dostlarımızla iktidara geleceğiz” sözlerine de açıklık getirdi. ‘Bunu söyleyince birilerinde titreme meydana geldiğini’ belirten CHP lideri şöyle devam etti: “Açıkladığımız 13 maddeye ‘Evet’ diyen herkes bizim dostumuzdur. İşsizlerle, çiftçilerle, emeklilerle, kuryelerle bir araya gelip sorunlarını dinleyeceğiz. Demokratik yollardan bir dikta yönetimini sonlandıracağız. “