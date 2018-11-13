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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erbaş’a: O koltuğu derhal terk et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’e karşı düşmanca tutumuyla bilinen yazar Kadir Mısıroğlu’nu 10 Kasım arifesinde ziyaret eden Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş’ı istifaya çağırdı.

Fotoğraf: chp.org.tr

Erbaş, 10 Kasım arifesinde Mısıroğlu’nu ziyaret etmişti. Ziyaret muhalefet cephesinde büyük tepki toplarken, Diyanet ziyaretin ‘insani’ olduğunu savunmuştu.

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Partisinin grup toplantısında ziyareti eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bunun insani duygularla ne ilgisi var? Resmi kıyafetle, makam aracıyla gidiyorsan Diyanet’i temsil ediyorsun! 18’inci Diyanet işleri başkanı ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyen adamın önünde diz çöktü. Ben bunu kabul etmiyorum! O koltuğu derhal terk et” dedi.

Bugün partilerinin grup toplantılarında MHP lideri Devlet Bahçeli Erbaş’tan ‘gereğini yapmasını,’ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erbaş’ın görevden alınmasını istemişti.

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