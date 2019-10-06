Kılıçdaroğlu’ndan enflasyon çıkışı: Vatandaş görüyor, nasıl yüzde 9 olur?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete enflasyon ve ekonomi üzerinden yüklendi.

Fotoğraf: DHA

Bolu Abant’ta parti kampının kapanışında konuşan CHP lideri, “8 milyon işsizin olduğu Türkiye’de sorunları konuşmayacağız da ne yapacağız?” diye sordu.

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Devletin temel görevinin cumhuriyet ve demokrasiyi korumak olduğunu, demokrasinin korunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, engelleri kaldırmakta kararlı olduklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdi: “Enflasyonun yüzde 9 ilan edilmesi ancak parti devletinde olur. Vatandaş görüyor, nasıl olur da yüzde 9 olur? Cebinden çıkan paraya bakıyor, aldığı ürüne bakıyor… Devlet ‘Benim istediğim gibi rakamlar üreteceksiniz’ diyor. Önümüzdeki aylarda asgari ücretten kesilen vergi dilim arttığı için daha da artacak. Asgari ücretli vergi verecek ve Saray’daki beylere kimse dokunamayacak. Hepsinin cebi dolar dolu, kavga rant üzerinden çıkıyor. Damada her türlü yetki verildi. Hanedan devletinin varlık nedeni de bu işte.”

‘Cepleri dolu ama TL’yle değil’

CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu parti devleti bir hanedan devletine dönüştü. Saraya bakın damatlar, gelinden orada. Hepsinin cebi para dolu ama Türk Lirası değil dolar dolu. Aralarında rant kavgası var. Damada her yetki verildi. Hangi demokrasi ülkesinde hazine damada teslim edilir? Damat güven vermiyor. Her hafta ekonomik program açıkladı. Hiçbir rakam tutmuyor. ‘Olsun başkasını açıklarım’ diyor. Büyüme oranı yüzde 2.3 olacaktı, son programda binde 5 büyüyeceğiz diyorlar. İşsizlik oranı yüzde 12 idi, şimdi yüzde 25. Kişi başına milli gelir 10 bin doların üzerinde olacaktı, 9 bin 93 dolara düştü. Bütçe açığı 98 milyar olacaktı, 138 milyar olacak. Damada güvenin diyorlar, nesine güveneceğiz. Verdiği bir rakam tutmadı.”

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Kılıçdaroğlu, AKP’nin 17 yıldır ülkeyi tek başına yönettiğini belirterek halen refah toplumu haline gelinemediğini, bunun sebebinin ‘liyakate değil sadakata göre yönetim’ olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, terörü bitirmek için Suriye yönetimiyle görüşülmesi gerektiğini belirterek, sözü Kocaeli’de intihar eden dokuz yaşındaki çocuğa getirdi: “Bu çocuk nasıl intihar eder? Bizim Suriyelilere kızmaya hakkımız yok. Onları buraya getirenlere kızmalıyız. Suriye’ye neden silah gönderildi? İdlib terörist kaynıyor.”