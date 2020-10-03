Kılıçdaroğlu’ndan ‘ekonomi programı’na eleştiri: Çöküşün tablosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yaşadığının ekonomik kriz değil ‘ekonomik buhran’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na konuşan Kılıçdaroğlu, Yeni Ekonomik Program’ın sorunlarını çözmeyeceğini söylerken, birçok kamu ihalesini alan ‘beş inşaat şirketi’ni de eleştirdi.

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CHP liderinin açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Milletin dertleri yansımadı’

*Tek adam rejiminde ne yazık ki, TBMM’deki AK Parti-MHP çoğunluğu, gözünü ve kulağını Saray’a çevirmiş durumda. Meclis, milletin değil sarayın önceliklerine göre gündemini oluşturuyor.

*Geçen dönem kanun teklifleri Meclis dışında hazırlandı, milletvekilleri sadece imzaladı. Böyle olunca da milletin dertleri TBMM’ye yansımadı. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, emeklilikte yaşa takılanların, 3600 ek gösterge bekleyen öğretmen, polis, sağlık personeli ve din görevlilerinin beklentileri gerçekleşmedi. Yeni yasama yılında beş müteahhit yerine 83 milyon için çalışmaya devam edeceğiz.

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Yeni planı eleştirdi

*Ekonomide bir buhran var. Ekonomik krizin boyutlarını fazlasıyla aşan bir ekonomik buhranın içinde Türkiye… Sosyete damadın açıkladığı Yeni Ekonomik Program’da (YEP) da bu buhranın nasıl aşılacağına ilişkin elle tutulur hiçbir adım yok. Ekonominin temel unsuru güvendir. Sürekli ‘V’ diyerek bu güveni oluşturamazsınız. Adalet yoksa demokrasi yoksa orada güven olur mu?

*YEP nimet değil külfet getirecek. Bugün açıklanan elektrik zammı da bunun kanıtı.

‘Buhranın tablosu’

*Ekonomide buhran yaşanıyor. Erdoğan’ın sürekli söylediği 2023 hedeflerinin çökmesi de bu buhranın açık kanıtıdır. 2023 yılı için 10’uncu 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda Milli Gelir Hedefi 2 trilyon dolar, kişi başı milli gelir 25 bin dolardı. Sosyete damadın açıkladığı Yeni Ekonomik Program’da ise 2023 için Milli Gelir hedefi 875 milyar dolar, kişi başı milli gelir hedefi ise 10 bin dolar olarak öngörülmüştür. 2 trilyon dolardan 875 milyar dolar hedefine gerilen bir Türkiye tablosu. İşte bu çöküşün, buhranın tablosudur.

Dış politika

*Türk dış politikasında hem Dışişleri Bakanlığı hem de TBMM devre dışı bırakıldı ve Türkiye yalnızlaştı. Türkiye, en haklı olduğu konularda bile yalnız kalıyor. Türkiye güçlü bir birikime sahip bir ülkedir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarının korunması için her türlü katkıyı vermeye hazırız. TBMM mutlaka bu süreçle ilgili bilgilendirilmelidir. TBMM sürecin paydaşı olduğunda, Erdoğan da dışarıya karşı daha güçlü hale gelecektir.