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Kılıçdaroğlu’ndan ‘düzeltme’: 5 kilo vermedim, kemerde bir ilik kazandım

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü, 21’inci gününe girdi.

Fotoğraflar: DHA

Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki kamp alanında yürüyüşten önce yaptığı basın açıklamasına, “Güzel bir atmosfer var. İnşallah bu güzel atmosfer ve serin hava devam eder ve yürüyüşümüzü başarıyla tamamlamış oluruz” dileğiyle başladı.

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Yıldönümünde Başbağlar katliamını da anan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bugün 5 Temmuz 1993 yılında bizim cumhuriyet tarihimizin en büyük sivil katliamlarından birisi oldu. Başbağlar da 33 vatandaşımız terör örgütü mensupları tarafından katledildi. Sabah muhtarı aradım her yıl anmaya milletvekili arkadaşlarımız giderlerdi ama bu yıl il başkanımız ve bir grup partili arkadaşımız gidecek. Muhtar beye bunu ifade ettim, anlayışla karşıladı. Biz yine Başbağlar Köyü’nde bütün oturanlara başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Umarız bu felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalmamış olur.”

‘Adaleti siyasetin emrine verirseniz’

Konuyu yürüyüşe de adını veren ‘adalet’ kavramına getiren Kılıçdaroğlu, yaz kararnamesiyle 780 hakim ve savcının yerinin iktidarın beklentilerini karşılamak için değiştirildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye’nin başı beladan kurtulmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye’de demokrasi olmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz bir daha insan hakları ihlalleri olur. Bütün bunları herkesin bilmesi lazım, özellikle de ülkeyi yönetenlerin bilmesi lazım. Kendi adalet anlayışlarını topluma dayatmak değil, evrensel adalet anlayışı içerisinde hepimizin kabul etmesi lazım.”

‘Kemerde bir ilik’

Ankara’dan İstanbul’a 20 gündür aralıksız yürüyen Kılıçdaroğlu’nun 5 kg verdiğine ilişkin haberler basına yansımıştı. Bu konuya da değinen CHP lideri, “Zaman zaman soruyorlar zayıfladın mı, kilo verdin mi? diye. Kemerde bir ilik kazandım onu ifade etmek isterim. Ama öyle 5 kilo vermem söz konusu değil” diye konuştu.

Güvenlik artıyor

Kılıçdaroğlu, dün yürüyüşe provokasyon olabileceğine dair duyum aldıklarını anlatmış, bu duyumların, iktidara yakın ülkücülerin İstanbul yakınlarında yürüyüşe saldıracaklarına ilişkin olduğunu açıklamıştı.

Provokasyon ihtimali gündemdeyken polisin güvenlik önlemlerini artırması dikkat çekti.

D-100 Karayolu girişinde arama noktası oluşturulması nedeniyle yol ulaşıma kapandı.Yürüyüşe katılanlar tek tek aranarak yürüyüşe katıldı. Özel harekat polisleri de yürüyüş sırasında önlem olarak bulunurken, polis helikopter güzergah boyunca uçtu.

Yürüyüşe eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin ve gaziler de katıldı.

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