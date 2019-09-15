Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır’a giden Soylu’ya: Bakansın, görevin sorunu çözmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da HDP binası önünde eylem yapan annelere desteğe giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirdi.

Parti Meclisi (PM) toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, anneler hakkında övgü sözleri söylemesinin ardından, anneler arasında ayrım yapıldığını aktardı.

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Taksim Meydanı’nda her hafta eylem yapan Cumartesi Anneleri ile Diyarbakır Anneleri’nin çocuklarını istediğini dile getiren CHP lideri, “Bu tabloya baktığımızda annelerin hukukunu savunmak gerekmiyor mu” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Cumartesi Anneleri 702 haftadır evlatlarının fotoğrafını taşıyarak kimseye bir söz söylemeden oturuyor. Evlatlarının mezarını istiyor” ifadelerini kullandı.

“Yetki sahibi olanlar güç sahibi olanlar gitmiş annelerle oturuyor” diyen Kılıçdaroğlu, Soylu’ya şu ifadelerle seslendi: “Sen bakansın. Senin görevin sorunu çözmek! Ne diye gidip oraya oturuyorsun? Çözeceksin sorunu. Acıyı çözmek. Yetki, imkan, güç, ordu, vali general sende. Diyarbakır annesinin elinde sadece bir feryat var. Şimdi anneleri de bölüyorlar. Yazık olan da bu. Anne annedir. İnsanlığın sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli bir aktör. Acısını paylaşmak ortak görevimiz.”

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‘İsraf ekonomisi…’

Yeni kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü’ne değinen CHP lideri, bunun cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu aktardı.

Kılıçdaroğlu, israf ekonomisinin bunu zorunlu kıldığını belirterek “Kapitülasyonlardan büyük acılar çekmiş devlet. Tarih tekerrür ediyor. Yeni Düyûn-ı Umûmiye idaresi” dedi.

‘Soruyu soracak mısın?’

CHP lideri, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesine de teşekkür etti: “Yeni Şafak gazetesine teşekkür ediyorum. Biliyorum bunu ben dile getirdiğim için rahatsızlar. Ama ben rahatsız olsunlar diye anlatıyorum. 82 milyonu bir avuç tefeciye mahkûm ediyorsan, kimler bunlar. Bunu açıklarsan gazetecilik görevini yapmış olacaksın. 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Sen bu soruyu soracak mısın? Bu soruyu sorarsan gazetecilik yapmış olacaksın.”