Kılıçdaroğlu’ndan Demirtaş’a ‘terörist’ diyen Erdoğan’a: Kendini yargı yerine koyuyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin tutuklu genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ‘terörist‘ ilan eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Kendisini yargı yerine koyduğu için herkesi terörist ilan ediyor.”

Erdoğan, dün Almanya’daki G-20 zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Demirtaş için şunları söylemişti: “Türkiye bir hukuk devletidir. O söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki, benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp, ondan sonra sokağa döktüğü Kürt kardeşlerimi, 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir.”

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CHP lideri sert çıktı

DW Türkçe’den Aslı Işık’a konuşan CHP lideri, Erdoğan’ın bu ithamına sert çıktı: “Demirtaş için söylediği sözlere gelince; kimin suçlu olup olmadığına siyasetçi, sanayici ya da esnaf karar vermez. Bu kararı yargı verir. Ama Erdoğan kendisini yargı yerine koyduğu için herkesi terörist ilan ediyor. Hakim de ona göre tutuklama kararı veriyor. ‘Ağır cezalar gelecektir’ diyerek, ‘İstediğim kişiye istediğim cezayı verdiriyorum’ diyor. Toplumun her kesimine gözdağı veriyor.”

Geçen yılın kasım ayında tutuklanan HDP lideri halen Edirne Cezaevi’nde tutuluyor.