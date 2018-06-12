Kılıçdaroğlu’ndan ‘Demirtaş terörist başı’ diyen Erdoğan’a: O halde nasıl aday oluyor?

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Teröristler seçime girerler mi? Giremezler. (Selahattin) Demirtaş terörist ise nasıl cumhurbaşkanlığına aday oluyor” diye sordu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ‘ye, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesi üzerinden yüklenerek, “Terörist başını Edirne Cezaevi’nde ziyaret eden bir kişiden ne bekleyebilirsiniz” demişti.

Reklam

Star TV’deki ‘Seçim Özel’ programında Nazlı Çelik’in sorularını yanıtlayan CHP lideri, bu ifadeleri nedeniyle Erdoğan’ı eleştirdi.

Demirtaş için “Mahkemeye gidiyor, cumhurbaşkanı adayı olabilirsiniz diyorlar, diploması da var. Girebilirsin diyorlar” diye konuşan Kılıçdaroğlu, “Bir ülkenin cumhurbaşkanı koltuğunda oturan bir kişi, yasal olarak katılmaya hakkı olan birisini nasıl terörist olarak tanımlar” dedi.

Reklam

“Ben kalkıp Erdoğan’a terörist desem hoşuna gider mi? Hemen dava açar değil mi? Peki sen neden Demirtaş’a terörist diyorsun? Bir kişinin suçlu olup olmadığına kim karar verir” diye soran CHP lideri, şöyle devam etti: “Hakimler karar verir. Peki Erdoğan bu kararı nereden aldı? Sen yargıç mısın, hakim misin? Kimsin? Hakimin yerine geçiyorsan git istifa et ben AYM üyesi olacağım de eğer olabilirsen. İnsanları suçlamak doğru değildir. Demirtaş’ı sevmeyebilirsiniz, Akşener’i sevmeyebilirsiniz, beni de sevmeyebilir, zaten hiç sevmiyor. Kızabilirsiniz, zaten kızıyor. Bunların hiçbir önemi yok. Ama siz beni terörist diye suçlayamazsınız. Yarın beraat ederse ne olacak?”

Akşener’e destek

Kılıçdaroğlu, ikinci tura İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’in kalması durumunda partisinin nasıl bir tutum takınacağına dair soruya “Kim olursa destekleriz” diye cevap verdi.

Türk bayrağı gözüküyor diye reklamımız TRT’de yayınlanmadı

Kılıçdaroğlu’nun canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Erdoğan benim üzerimden İnce’ye, İnce üzerinden bana yüklenerek zaman kaybetmesin. Türk lirasının değer kaybını açıklasın. Dış güçleri açıklasın.”

“Bizim seçim reklamımızda Türk bayrağı gözüküyor diye reklamımız TRT’de yayınlanmadı, fakat Erdoğan’a yasak işlemiyor. Eşit olmayan koşullarda bir seçim yapılıyor ancak adalet galip gelecek.”

“Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilecek. O koltuğa oturacak. Bütün dünyaya güven verecek. Demokrasi konusunda adalet konusunda huzur konusunda. Türkiye genç ve dinamik bir cumhurbaşkanı seçecek.”

İnce’nin oy oranı

“Muharrem İnce’nin oy oranının CHP ‘den fazla olmasını elbette isteriz. Yüzde 30’u aştığını görüyoruz anketlerde ama özel olarak yaptırdığımız bir anket yok. Çünkü İnce 81 milyon cumhurbaşkanı olacak. AKP’lilerden de Saadet Partisi’nden de oy alacaktır. Ekonomik gidişata kötü gidişata son vereceğim diyor. Konumu gereği yüzde 51 almak zorunda. Kinle öfkeyle, yalanla dolanla ülke yönetilmez, akılla ülke yönetilir.”

İnce’yi eleştiren Danıştay üyesi

“Danıştay üyesi Demirel istifa etmeli. AKP’den mi yoksa MHP’den mi aday olur bilmem ama siyasetle uğraşacaksa saygı gösteririz. Twitler atıyor, iş çığırından çıkmış durumda zaten. Danıştay’ı kirletti.”

Danıştay üyesi Aysel Demirel Twitter hesabından, Muharrem İnce’nin başörtüsü meselesiyle ilgili söylediği belirtilen bazı sözleri geçmişten bugüne yan yana fotoğraflı şekilde koyarak şunları yazmıştı: “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır, bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız.”