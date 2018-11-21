Kılıçdaroğlu’ndan ‘Demirtaş kararı’na: Uymamız lazım, keşke kararı AYM verseydi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için verdiği ‘tutukluluğuna son verilsin’ kararına “AİHM kararına uymamız lazım. Gönül isterdi ki bir hukuksuzluk, haksızlık varsa Anayasa Mahkemesi ortaya koyabilseydi” dedi.

AİHM, HDP’li siyasetçinin ‘hakim önüne çıkarılma hakkı’nın ve ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edildiğine oybirliğiyle, ‘hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığına’ da oy çokluğuyla hükmetmiş, Demirtaş’ın tutukluluğunu sona erdirmek için tüm önlemlerin alınmasına karar vermişti.

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Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Kılıçdaroğlu, kararla ilgili şöyle konuştu: “Dünyada hukuk devletine saygılıyız… Hukuk devletine saygılı yönetim var algısını yaratmak istiyorsak, AİHM kararına uymamız lazım; uyuyoruz da zaten. Veya onun karşılığında tazminat ödeniyor. Dolayısıyla kararın içeriğini görmeden, bilmeden bir şey diyemem. Ama gönül isterdi ki bu kararı Anayasa Mahkemesi verebilsin; öncelikle görüşüp bir hukuksuzluk, haksızlık varsa önce o ortaya koyabilseydi…”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AİHM’in Demirtaş kararı için “Bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz”demişti.