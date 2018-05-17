Kılıçdaroğlu’ndan cumhurbaşkanı adayı İnce’nin kampanyasına 13 bin lira bağış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına 13 bin lira bağışta bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde adayların bağış alabileceğini açıklamıştı. YSK’ya göre bir kişi tarafından bir adaya en fazla 13.916 lira yardım yapılabilecek. Bu tutarın üzerindeki miktar Hazine’ye devredilecek.

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İnce, Twitter hesabından bağış kampanyasını duyurdu: