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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan CHP il başkanlarına: İnce değerimizdir, iyi karşılayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada partideki görevine devam edeceği söylemini yinelerken “Muharrem İnce partimizin değeridir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nu protesto edenler eylemi bitirdi. (Fotoğraf: Twitter/dokuz8haber)

1 Kasım 2015’teki son genel seçimde yüzde 25.31 oranında aldığı oyu, 24 Haziran’da 22.6’ye düşen CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması yönünde sesler yükselmeye başlamıştı.  Parti liderliği için adı geçen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin önümüzdeki günlerde 81 ili gezeceğini açıklaması ise olağanüstü kurultay çalışması olarak yorumlanmıştı.

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Bu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğinden ayrılmasını isteyen bir grup dün Parti’nin genel merkezi önünde oturma eylemi başlatmıştı. Grup, bugün bir basın açıklaması yaparak eylemi sona erdirdi. Grup adına açıklama yapan eski CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı, eylemini kimseyi kötülemek, ayrıştırmak veya kavga etmek amacıyla başlatmadıklarını, sadece demokratik protesto haklarını kullandıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nu bir grup partili karşıladı. Fotoğraf: Sözcü

Protestocuların ayrılmasından sonra bu kez Kılıçdaroğlu’na destek veren partililer genel merkezin önünde toplandı. Grup, Kılıçdaroğlu’nu genel merkeze gelişi sırasında destek sloganları attı.

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Kılıçdaroğlu partililere hitaben yaptığı açıklamada “Bugün çok sevinçliyim. Havuz medyasına manşet olduk. Yaptığımız iş doğru. Pişman değilim. Yerel seçimleri için yolumuza devam edeceğiz. Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da kucaklıyoruz. Muharrem İnce 81 ili gezeceğini söylüyor. İl başkanlarına çağrımdır, Geldiği zaman karşılayacaksınız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının tamamı şöyle:

“Bugün çok sevinçli bir gündeyim aslında, havuz medyasında manşet olduk. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bütün seçim süreci boyunca ettiğim, konuştuğum laflardan bir cümle bile kullanmadılar. Bugün manşetlerdeyiz. Ne kadar mutluyum emin olun anlatamam. Havuz medyasında manşetsek yaptığımız iş doğru.

Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek, partinin dışında düşünmek; asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok. Herkesi kucaklayacağız herkesi, 81 milyonu kucaklayacağız. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarım vardı, il başkanlarım telefon ettiler. ‘Kimse gelmesin’ dedim. Normal çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde yerel seçimler var, hazırlıklı yolumuza devam edeceğiz. Duvarın bir kısmını yıktık, önümüzdeki seçimlerde duvarın tamamını yıkacağız.

Bir şey daha var. Az önce de söyledim, dün de söyledim. Biz önümüzdeki seçimlere gerçekten ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. Bunun mücadelesini, çalışmasını yapacağız. El birliğiyle, gönül gönüle Türkiye’yi gerçek anlamda demokrasiye kavuşturmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Bu seçimler normal seçimler değildir. Yeni bir sistem içinde, yeni bir rejim içinde yeni bir seçim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. O nedenle söyledim, kimseyi dışlamayacağız.

Buraya geldik sağ olun var olun, herkese söylüyorum; herkes bilsin. Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Havuz medyası da bunu çok iyi bilsin. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz dava adamıyız, ilkelerden yanayız. Kim bizimle beraber yürümek istiyorsa, hep beraber yürüyeceğiz. Adaleti hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceğiz.

Hiç kimse şunu unutmasın. CHP hakkın, hukukun ve adaletin teminatıdır. CHP, bütün Türkiye’de ve yurt dışındaki yurttaşlarımızın da güvenliğini sağlayan tek siyasal örgüttür. Çünkü biz Kuvay-ı Milliye’den geliyoruz. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce 81 ili gezeceğini ifade etti. İl başkanlarıma talimatımdır. Geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, gülerek, sevinerek, heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok.”

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