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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Çakıcı’ya suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında tehdit ve hakaret içerikli yazılı açıklamaya yayınlayan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çakıcı, dün Twitter hesabından yayınladığı dört sayfalık yazılı açıklamada, CHP lideri hakkında hakaret ve tehdit içeren ifadelere yer verdi.

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Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Çakıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Avukat, dilekçede Çakıcı’nın ‘hakaret’ ve ‘tehdit’le suçlandığını belirtti.

Çelik, Twitter hesabından “Hakaret ve tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’na destek

Paylaşımın ardından çok sayıda isim CHP liderine destek mesajı yayınladı.

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Mesajlardan bazıları şöyle:

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